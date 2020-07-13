13-летний житель Эстонии возглавил международную группировку. Ее хотят объявить террористической

Хотя о FKD в начале этого года поступило сообщение, что группировка была расформирована, британский министр внутренних дел Прити Пател ходатайствовала в парламенте о признании ее террористической организацией. Если такое решение будет принято, то как принадлежность к группировке, так и ее поддержка будут уголовно наказуемы.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что FKD защищает "насилие и массовые убийства с целью разжигания апокалиптической расовой войны".

FKD была создана в конце 2018 года, и ее членов вербовали в интернете преимущественно через зашифрованные приложения для обмена сообщениями. Идеология группировки основывалась на идее, что общество разрушится в процессе расовой войны и вместо него возникнет новое неонацистское государство, появление которого может быть ускорено террористической деятельностью.

В Великобритании на данный момент более 80 группировок объявлены террористическими, две из которых - National Action и Sonnenkrieg Division - являются местными неонацистскими группировками.

Личность управлявшего FKD 13-летнего мальчика из Эстонии, выступавшего под ником Komandör, была установлена полицией безопасности, в которой заявили, что "ребенок не может быть привлечен к ответственности за уголовное преступление" и, следовательно, "такие инциденты необходимо рассматривать другими законными способами".

Сообщается, что в отношении связанных с FKD личностей по всему миру были начаты уголовные производства и в Великобритании на данный момент проходят три дознания. В феврале этого года в США задержали члена группировки, который планировал поджечь синагогу в Лас-Вегасе. В Литве под следствием находится подросток, который в прошлом году пытался взорвать учреждение в Вильнюсе.