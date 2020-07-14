Выборы в Рижскую думу: "Для развития/За!" и "Прогрессивные" первыми подали совместный список

Первым номером в списке является кандидат в мэры Мартиньш Стакис, также в него вошли предприниматель Мартиньш Коссович, баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота, бывший лидер фракции "Для развития/За!" в Рижской думе Виестур Зепс, педагог Антонина Ненашева, учительница Ивета Ратника, скульптор Айгар Бикше, журналист Мирослав Кодис и другие. Более 10 кандидатов в списке являются активистами рижских микрорайонов.

Как заявил кандидат в мэры Мартиньш Стакис, чрезвычайное положение в стране закончилось, но на улицах, тротуарах и мостах Риги чрезвычайное положение продолжается годами, как и в других сферах столичного хозяйства, поэтому Риге нужен рестарт.

В своей программе партии предлагают решения по обновлению инфраструктуры Риги, созданию "зеленой", современной и дружественной для человека городской среды.

Партии намерены на треть увеличить инвестиции в социальную сферу и превратить Ригу в первую климатически нейтральную столицу в Балтии.