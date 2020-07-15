Канье Уэст все-таки выбыл из борьбы за должность президента США

Издание Intelligencer сообщило, что Уэст нанял команду из около 180 человек, которая должна была помочь ему стартовать во Флориде и еще ряде штатов. Однако приглашенный стратег компании Уэста Стив Крамер сообщил, что "Уэст выбыл".

Крамер рассказал, что до 15 июля было необходимо собрать более 132 000 подписей, чтобы можно было стартовать во Флориде.

43-летний рэпер пока публично этот факт не прокомментировал.

Напомним, Уэст сообщил о желании баллотироваться на должность президента США 4 июля.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября.

Ранее Уэст уже много раз сообщал о мыслях баллотироваться на должность президента.

Впервые он выступил с таким сообщением в 2015 году на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Тогда он сказал, что планирует баллотироваться на выборах 2020 года.