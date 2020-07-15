Apple выиграла у Европы суд о налогах на 13 млрд евро

Американцам же методы ЕС кажутся топорными. И компании, и Белый дом называют налоговые дела политическими.

"Полная хрень политическая. Взяли какую-то цифру из головы. Это неправильно, - кипятился глава Apple Тим Кук в интервью ирландской газете после решения ЕС. - Меня больше всего возмущает то, что решение было политически мотивированным, я в этом абсолютно уверен. Никаких фактических или законных оснований не было".

У главы Apple нашелся нетрадиционный союзник - американский президент Дональд Трамп, в лицо называвший Кука "Тим Эппл". Трамп ополчился на Маргрете Вестагер, которая уже много лет возглавляет антимонопольную вендетту ЕС в ранге еврокомиссара, ответственного за конкуренцию.

"Кажется, я никогда не встречал человека, который так ненавидит Соединенные Штаты. Что она с нами делает! Всех наших она тащит в суд, - говорил Трамп в интервью телекомпании Fox. - Они судятся с Apple. Они со всеми судятся".

"Агрессивная оптимизация налогов"

Сопротивление других стран не дает ЕС сдвинуть с мертвой точки идею единого международного подхода к налогообложению мультинациональных компаний, прежде всего интернет-гигантов. Еврокомиссия не собирается отступать, но пока на внешнем фронте затишье, она сосредоточилась на внутреннем. В среду, когда суд принял решение в ключевом деле этой кампании, ЕС объявил очередную порцию мер, направленных на борьбу с уходом от налогообложения.

По оценкам разных европейских институтов, ЕС теряет на откровенных махинациях с НДС внутри союза 150 млрд евро в год. А вполне законные схемы "агрессивной оптимизации" налогов со стороны граждан ежегодно обходятся в 46 млрд евро, со стороны компаний - в 50-70 млрд евро.

Для устранения перекосов на внутреннем едином рынке нужно дружное согласие 27 членов союза, включая тех, кто выигрывает от них. Поэтому успех в этом деле пока относительный. Главные цели кампании Еврокомиссия наметила в мае, указав на лазейки в налоговом законодательстве шести стран: Кипра, Венгрии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов и все той же Ирландии.

Ирландия собирает в год около 60 млрд евро налогов, и 13 млрд евро для нее - гигантская сумма, равная двум месяцам всех ее доходов или почти трем месяцам налоговых поступлений. Однако в споре с ЕС она выступает на стороне Apple, отстаивая законность двух налоговых соглашений с американской компанией, к которым придралась комиссия.

Сделка с Apple и решение ЕС вызвали живые дебаты в Ирландии, но в итоге страна решила, что ей важнее принцип, а не 13 млрд евро, и оспорила предписание Еврокомиссии Getty Images

Apple договорилась с ирландцами еще в 1991 году, и налоговое соглашение - вполне себе законное по нормам ЕС - было обновлено в 2007 году. Только в 2013-м им заинтересовалась Еврокомиссия.

Apple почти сразу поменяла механизм распределения прибыли от европейских операций, и соглашение с Ирландией прекратило действовать в 2015 году - за год до предписания ЕС вернуть 13 млрд евро субсидии.

В такую сумму, по мнению ЕС, европейским налогоплательщикам обошлась налоговая сделка Apple с Ирландией. И это только за 10 лет: закон позволяет Еврокомиссии требовать возврата субсидии не более чем за десятилетие, предшествующее первому запросу о ней, то есть с 2003 по 2013 годы.

Цель ЕС - защитить свободную конкуренцию на едином европейском рынке через ограничение дотаций бизнесу из средств налогоплательщиков. Ирландия, по мнению европейских чиновников в Брюсселе, нарушила этот принцип. Она разрешила Apple организовать вывод всей прибыли от европейских операций через ирландскую компанию в некий "головной офис", а налоги платить только с 50 млн евро - то есть около 10 млн евро в год по ирландской ставке налога на прибыль.

В одном только 2011 году Apple заработала в ЕС 16 млрд евро и благодаря договоренности с Ирландией заплатила в Евросоюзе лишь доли процента с этой прибыли, а 15,95 млрд евро вывела за границу.