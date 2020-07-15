В США бубонной чумой заразилась белка; людей призвали к осторожности

Об этом стало известно 11 июля, информация поступила из города Моррисон.

Бубонная чума встречается в мире уже несколько столетий. "Черная смерть" считается одной из самых смертельных болезней в истории мира, так как в середине 14 века, когда произошла эпидемия бубонной чумы, болезнь унесла жизни более 50 миллионов человек.

Департамент здравоохранения округа Джефферсон призвал людей быть внимательными, так как в этом году это первый случай, когда животное заболевает бубонной чумой.

Бубонная чума может переноситься от животного к человеку с помощью блох или в результате прямого контакта.

Напомним, не так давно вспышка бубонной чумы была зафиксирована в Монголии.