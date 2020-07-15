По подозрению в коррупции задержана группа из пяти человек. Один из них - сотрудник СГД

Речь идет об аренде помещений для СГД в разных регионах Латвии и способе проведения этих закупок.

Задержано пять человек, к трем применен статус подозреваемого, к двум - статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Один из задержанных является сотрудником СГД, который теперь отстранен от обязанностей и не будет получать зарплату.

К этому человеку применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы - залог в размере 25 000 евро.

Другой член группы - бывший работник СГД, который уже находится под арестом по подозрению во взяточничестве на сумму 65 000 евро.

Взятка требовалась для того, чтобы сотрудник СГД провел усиленные проверки конкретных предприятий.

По словам гендиректора СГД Иевы Яунземе, если государство требует от людей добросовестной уплаты налогов, недопустима ситуация, когда в СГД работают люди, связанные с коррупцией. С тех пор, как назначен новый руководитель Управления внутренней безопасности, этой проблеме уделяется усиленное внимание.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.