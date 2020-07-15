Ср, 15.07.2020
Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Жители Плявниеков и Пурвциемса столкнулись с перебоями в электроснабжении

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В Риге около 2950 клиентов AS Sadales tīkls, проживающие в микрорайонах Пурвциемс и Плявниеки, столкнулись с перебоями в электроснабжении, сообщает LETA.

Перебои коснулись жителей улиц Августа Деглава, Илукстес, Детлава Бранткална, Дзелзавас, Зебиекстес, сообщила представитель Sadales tīkls Гунта Лине.

Технологический перебой зарегистрирован в сети среднего напряжения 10 кВ в 16:59.

Бригада Sadales tīkls оперативно начала работу над устранением проблемы. В 17:42 технические неполадки были устранены.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ