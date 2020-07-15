Жители Плявниеков и Пурвциемса столкнулись с перебоями в электроснабжении

В Риге около 2950 клиентов AS Sadales tīkls, проживающие в микрорайонах Пурвциемс и Плявниеки, столкнулись с перебоями в электроснабжении, сообщает LETA.
Перебои коснулись жителей улиц Августа Деглава, Илукстес, Детлава Бранткална, Дзелзавас, Зебиекстес, сообщила представитель Sadales tīkls Гунта Лине.
Технологический перебой зарегистрирован в сети среднего напряжения 10 кВ в 16:59.
Бригада Sadales tīkls оперативно начала работу над устранением проблемы. В 17:42 технические неполадки были устранены.
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