Обзор Huawei P40 Pro: что стало возможным благодаря лучшей в мире камере смартфона? 

В наше время привлекательность смартфона для потребителя во многом определяется его фотокамерой. Самые сильные предложения в последние годы слала компания Huawei, и их новые смартфоны серии P40 - не исключение. Не зря Huawei P40 Pro сейчас находится на первой позиции престижного рейтинга DXOMARK. На что способна эта камера, и какие у нее преимущества, узнайте из нашего нового видеообзора.