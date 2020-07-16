Чт, 16.07.2020
Гимнастика или фигурное катание в 11-12 лет - это уже поздновато, а бокс или борьба - добро пожаловать. Андрей Маслов, тренер по бразильскому джиу-джитсу

Обзор Huawei P40 Pro: что стало возможным благодаря лучшей в мире камере смартфона?

ФОТО: Jānis Škapars, TVNET

В наше время привлекательность смартфона для потребителя во многом определяется его фотокамерой. Самые сильные предложения в последние годы слала компания Huawei, и их новые смартфоны серии P40 - не исключение. Не зря Huawei P40 Pro сейчас находится на первой позиции престижного рейтинга DXOMARK. На что способна эта камера, и какие у нее преимущества, узнайте из нашего нового видеообзора. 

Обзор Huawei P40 Pro: что стало возможным благодаря лучшей в мире камере смартфона? 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ