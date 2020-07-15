Пожар в многоквартирном доме в Чиекуркалнсе: погиб человек

Поздно вечером в среду, 15 июля, возник пожар в многоквартирном доме в Чиекуркалнсе, выяснило агентство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов в Чиекуркалнс VUGD получила в 22:18. По прибытии на место ЧП был констатирован пожар в многоквартирном доме. На место прибыли 22 пожарных, четыре автоцистерны и одна подъемная лестница.
В 23:03 пожар был локализован. В одной из квартир дома горели бытовые вещи на площади 20 кв. м.
До прибытия VUGD из задымленного здания эвакуировались 20 человек, пожарные эвакуировали еще 16. Погиб один человек.
Согласно фотографиям в социальных сетях, горела одна из квартир на верхних этажах девятиэтажки.
🇱🇻 Ugunsgrēks daudzstāvu dzīvojamā mājā Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 #Čiekurkalns #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 15, 2020
📸 aculiecinieka foto pic.twitter.com/sL2U4JtHLb
🇱🇻 Ugunsdzēsēji glābēji pārbauda lodžiju virs dzīvokļa Čiekurkalna 4. šķērslīnijā, kur #Čiekurkalns #Rīga #Latvija izcēlies ugunsgrēks.— BreakingLV (@breakinglv) July 15, 2020
🎥 aculiecinieka video pic.twitter.com/cYv7VJptHv
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