Чт, 16.07.2020
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Пожар в многоквартирном доме в Чиекуркалнсе: погиб человек

Пожар в Чиекуркалнсе

ФОТО: Twitter/Shreienbusha

Поздно вечером в среду, 15 июля, возник пожар в многоквартирном доме в Чиекуркалнсе, выяснило агентство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). 

Вызов в Чиекуркалнс VUGD получила в 22:18. По прибытии на место ЧП был констатирован пожар в многоквартирном доме. На место прибыли 22 пожарных, четыре автоцистерны и одна подъемная лестница. 

В 23:03 пожар был локализован. В одной из квартир дома горели бытовые вещи на площади 20 кв. м. 

До прибытия VUGD из задымленного здания эвакуировались 20 человек, пожарные эвакуировали еще 16. Погиб один человек. 

Согласно фотографиям в социальных сетях, горела одна из квартир на верхних этажах девятиэтажки. 

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