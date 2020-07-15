Пожар в многоквартирном доме в Чиекуркалнсе: погиб человек

Вызов в Чиекуркалнс VUGD получила в 22:18. По прибытии на место ЧП был констатирован пожар в многоквартирном доме. На место прибыли 22 пожарных, четыре автоцистерны и одна подъемная лестница.

В 23:03 пожар был локализован. В одной из квартир дома горели бытовые вещи на площади 20 кв. м.

До прибытия VUGD из задымленного здания эвакуировались 20 человек, пожарные эвакуировали еще 16. Погиб один человек.

Согласно фотографиям в социальных сетях, горела одна из квартир на верхних этажах девятиэтажки.