Пять лет назад, в эту неделю в Вене, члены E3/EU+3 (Китай, Франция, Германия, Российская Федерация, Великобритания и США, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности) и Иран договорились принять совместный комплексный план действий (СКПД).

Чтобы отметить пятую годовщину этого события, мы должны признать простую реальность:

без этой сделки Иран уже мог бы разработать ядерное оружие, добавив еще один источник нестабильности в нестабильный регион.

Сегодня, СКПД находится под большим давлением сразу по нескольким направлениям. Я убежден, что действия по его сохранению не просто необходимы, а безотлагательны как минимум по двум причинам.

Во-первых, международному сообществу и Ирану потребовалось более 12 лет, чтобы преодолеть разногласия и заключить эту сделку. Если мы потеряем СКПД, никакая другая всеобъемлющая или эффективная альтернатива не будет ждать за углом.

Опасения международного сообщества по поводу ядерной программы Ирана возвращаются обратно.

Обсуждения по созданию основы для согласованного решения начались в 2003 году по инициативе министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, и вскоре к ним присоединился тогдашний Верховный представитель ЕС по иностранным делам Хавьер Солана. Он и его преемники, Кэтрин Эштон и Федерика Могерини – все они были поддержаны Европейской службой внешнеполитической деятельности – всегда были открыты для дипломатического решения. И после многих взлетов и падений, СКПД в конечном итоге стал реальностью.

Сделка была бы невозможна без дипломатической настойчивости. Это потребовало полной поддержки не только со стороны Соединенных Штатов, но и России, Китая и, конечно же, Ирана. Окончательное соглашение было твердым. На более чем 100 страницах и с несколькими приложениями в нем изложены все детали для четкого quid pro quo: Иран будет соблюдать строгие ограничения своей ядерной программы в обмен на отмену экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной деятельностью.

СКПД закреплен в международном праве резолюцией 2231 СБ ООН (которая должна быть полностью выполнена). Это является ярким примером того, чего может достичь европейская дипломатия и эффективная многосторонность в рамках основанного на правилах международного порядка. Но процесс, ведущий к этому, был длительным и трудным, практически без еще одного шанса на сделку.

Во-вторых, СКПД – это не просто символический успех. Он выполнил свои обещания и доказал свою эффективность.

Благодаря беспрецедентному уровню доступа, который был предоставлен Международному агентству по атомной энергии, МАГАТЭ смогло подтвердить в 15 последовательных мониторинговых отчетах в период с января 2016 года по июнь 2019 года, что Иран выполнил все свои обязательства по этой сделке.

Таким образом, Европа и другие партнеры отменили санкции, как указано в соглашении. Международная изоляция Ирана подходит к концу, что создает основу для восстановления нормальных экономических и торговых отношений с остальным миром.

Однако в мае 2018 года, США решили выйти из СКПД и восстановить санкции в соответствии с новой стратегией "максимального давления".

Даже несмотря на то, что возобновление санкций США явно имело негативные последствия для экономики и населения Ирана, Иран продолжал придерживаться соглашения еще 14 месяцев. Однако, в настоящее время, Иран снова накапливает вызывающие обеспокоенность уровни обогащенного урана и приобретает новые ядерные ноу-хау. СКПД еще больше подрывается и страхи прошлого вновь всплывают на поверхность.

В январе, Франция, Германия и Великобритания официально выразили свою обеспокоенность возобновлением деятельности Ирана по обогащению и призвали его вернуться к полному соблюдению соглашения. Иран также выразил свою озабоченность, утверждая, что он не получил ожидаемых экономических выгод от отмены санкций.

Как нынешний координатор СКПД, я буду продолжать работать со всеми остальными участниками сделки, а также со всем международным сообществом. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить то, чего мы достигли пять лет назад, и обеспечить, чтобы сделка оставалась эффективной.

Важно помнить, что иранская ядерная программа остается под пристальным вниманием и ее мирный характер постоянно проверяется. Благодаря режиму инспекций МАГАТЭ, нам по-прежнему много известно о ядерной программе Ирана, даже в нынешних условиях.

Однако, если соглашение будет потеряно, мы утратим эти знания и будем отброшены на два десятилетия назад.

Я твердо убежден, что СКПД стал ключевым компонентом глобальной архитектуры нераспространения, поэтому я продолжаю призывать все стороны сохранять приверженность к его полному осуществлению. Иран, со своей стороны, должен вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств; но он также должен быть в состоянии извлечь экономические выгоды, предусмотренные в соглашении. Уже приняв меры по защите наших компаний от экстерриториальных санкций США, мы в Европе можем сделать больше, чтобы удовлетворить ожидания Ирана в отношении законной торговли.

ЕС активизирует свои усилия по наведению мостов и сокращению разрыва между всеми заинтересованными сторонами. Я убежден, что, если нам удастся сохранить СКПД и обеспечить его полное соблюдение, это может стать трамплином для решения других общих проблем, в том числе связанных с региональной безопасностью.

Нам необходимо вернуться к более позитивной динамике. Когда наступит момент, мы должны быть готовы заключить сделку. ЕС готов сделать это. Но первым шагом является защита иранской ядерной сделки в том виде, в каком она есть, и чтобы все стороны полностью выполняли свои обязательства.

Джозеп Боррелль- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии.

©Project Syndicate, 2020