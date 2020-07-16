Трижды по три совета по собиранию грибов

"Если в грибной сезон в аптеку обращаются с вопросом, как помочь близкому, который плохо себя чувствует и у которого есть признаки отравления, я всегда спрашиваю, не ел ли он грибы. Тогда рекомендацией фармацевта будет срочно звонить врачу или в службу неотложной медицинской помощи", - говорит фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.

В грибах мало калорий, они богаты белками и клетчаткой, в них много микроэлементов - цинк, медь, фтор, калий, магний, железо, натрий, сера и хлор. Витамина А больше в боровиках, лисичках, рыжиках, а в подберезовиках витамина РР1 столько же, сколько в дрожжах или печени. В смысле витамина В1 они близки к зерновым, а в смысле витамина D - к сливочному маслу. Исследования свидетельствуют, что грибы укрепляют иммунную систему и из-за противовоспалительного действия могут помочь в случае астмы, артрита и аллергии.

"Грибы не стоит собирать без предварительных знаний! Многие грибы ядовиты, поэтому нельзя полагаться на инстинкт в надежде, что все будет хорошо",

- помогает подробнее охарактеризовать ценность грибов и мифы о них фармацевт Вадим Брижань.

3 мифа о безопасном употреблении грибов

Если гриб едят животные или черви, его может смело есть человек

Многие живые существа в ходе эволюции стали устойчивыми к ядовитым грибам, но человек не относится к их числу.

Грибы, которые растут под деревьями, точно съедобные

Симбиоз с деревьями не означает, что гриб не ядовитый.

Языком можно по вкусу определить, съедобен ли гриб

Многие ядовитые грибы приятны на вкус, но некоторые достаточно ядовитые, чтобы быть опасными даже в небольшом количестве.

3 совета, как избежать ядовитых грибов

1) Избегайте грибов с белыми пластинками (под шляпкой), юбочками вокруг ножки и похожими на чашечку образованиями внизу гриба, из которого он как бы вырастает. Есть некоторые съедобные грибы с одним или несколькими этими признаками, но главным образом они характерны для мухоморов разных подвидов.

2) Избегайте употреблять в пищу грибы, шляпка или ножка которых красные. Опять же - не все красные грибы ядовиты, но лучше обойтись без пары съедобных грибов, чем съесть один ядовитый.

3) Первые два совета не позволяют идентифицировать все ядовитые грибы, только большую часть (многие ядовитые грибы очень похожи на съедобные). Лучший совет - не есть ни один гриб, в идентичности и безопасности которого вы не уверены на 100 %. Если хотите собирать грибы, приобретите соответствующий справочник.

3 признака, свидетельствующие о том, что грибы испортились

1) На них образовалась тонкая пленка, которая делает грибы скользкими. Вскоре на таких грибах появится плесень, и их уже небезопасно есть, даже если их помыть.

2) Неприятный запах характерен для многих испорченных пищевых продуктов, но у грибов это обычно запах аммиака. Часто это трудно заметить, так как многие грибы пахнут так и свежими.

3) Грибы становятся темнее - или полностью (обычно ножка), или пятнами (обычно на шляпке).

Лучше всего хранить грибы в холодильнике, в бумажном пакете или полотенце (в пластиковой упаковке они портятся намного быстрее). Так грибы должны оставаться съедобными минимум неделю.