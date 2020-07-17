Из-за Covid-19 в Латвии и Европе ожидается еще больший спад рождаемости

В Латвии уровень рождаемости падал и в 2019 году, достигнув самого низкого уровня за последние десятилетия. Межс прогнозирует, что показатели рождаемости в этом году могут ухудшиться еще больше, чему способствуют слабая реализация демографической политики и пандемия Covid-19.

"Я со страхом жду последних данных, особенно о том, сколько Латвия вкладывает в улучшение демографической ситуации с 2018 года.

В Латвии много документов по демографии, но только госбюджет показывает, как приоритеты государственной политики финансируются. И из него можно увидеть, что внимания вопросам улучшения демографии уделяется все меньше и меньше", - подчеркнул Межс.

По его мнению, государство не предпринимает дальновидных шагов по улучшению демографической ситуации, нет ни одного высокопоставленного чиновника, ответственного за семейные дела, поддержку молодых семей и детей.

"Эстония, например, решила эту проблему и восстановила должность министра по делам семьи", - сказал демограф.

Еще в начале этого года Межс предсказывал снижение рождаемости в дальнейшем, если не будут устранены основные препятствия для появления новых семей. Эксперт заявил, что в первую очередь политики должны думать о введении налоговых льгот для молодых родителей, совершенствовании системы пособий и повышении доступности детских садов, особенно на территории Риги.

Межс считает, что Латвия должна последовать примеру других стран Балтии, особенно Эстонии, которая инвестирует почти вдвое больше, чем Латвия, в улучшение демографической ситуации.

В результате население Эстонии сокращается примерно на тысячу человек в год, а население Латвии - примерно на 10 000 человек ежегодно.