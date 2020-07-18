Резонансные мероприятия на улице Тербатас: последовала реакция властей

Уже сегодня, 18 июля, запланированная программа пересматривается, добавила она.

Первоначально Енткус сообщила, что с учетом количества посетителей пятничного концерта организаторы отменили выступление Матиса Чударса в субботу вечером, считая безопасность посетителей приоритетом.

Позже она сообщила, что в субботу отменены все запланированные культурные мероприятия на улице Тербатас, и она просто остается открытой для пешеходов и велосипедистов.

В администрации подчеркивают, что главная цель эксперимента - это эффективная улица для пешеходов и велосипедистов, а не культурные мероприятия. Безопасность посетителей улицы - превыше всего, добавили там.

Как отметила Енткус, во время концерта группы Carnival Youth за посетителями наблюдала полиция самоуправления, призывая людей соблюдать дистанцию. Артисты по просьбе организаторов несколько раз напоминали об этом, однако скопление людей все же образовалось.

По наблюдениям организаторов, концерт смотрели около 400 человек. По оценке полиции самоуправления, в квартале, где он проходил, могли с соблюдением требований эпидемиологической безопасности находиться до 500 человек.

Пресс-секретарь полиции самоуправления Том Садовскис сообщил, что во время концерта на улицу Тербатас были направлены все свободные ресурсы муниципальной полиции, и посетителей предупреждали о соблюдении дистанции.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что в понедельник пригласит на встречу временную администрацию Риги, чтобы лично разъяснить требования эпидемиологической безопасности и предотвратить дальнейшие риски.

Кандидат на пост мэра Риги от партии "Для развития/За!" Мартиньш Стакис считает, что проведение концертов без соблюдения дистанции недопустимо.

В социальных сетях люди, наоборот, возлагают ответственность за вчерашние нарушения именно на партию "Для развития/За!", так как с ней связана временная администрация Риги.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил, что после вчерашнего мероприятия самоуправление уже отменило концерты, а Госполиция вместе с муниципальной полицией впредь будет обеспечивать на пешеходной улице усиленное патрулирование.

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас