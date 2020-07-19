ООН: Половина богатств мира находится у 26 человек

Состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы 18 июля.
При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, отметил Гутерриш. Единственным критерием неравенства он назвал разницу в уровне финансового благосостояния.
По его словам, качество жизни людей сегодня зависит от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов.
"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", - отметил он.
По словам главы ООН, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей.
Он также назвал ужасающим тот факт, что около 17 процентов детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли.
В своей речи Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - Новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете.
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