Полиция все еще проверяет соблюдение ограничений в связи с Covid-19; за два дня завели два дела

Она добавила, что в Рижском регионе заведены два административных процесса.

Госполиция призывает людей соблюдать установленные эпидемиологические требования, если же кто-то располагает информацией о нарушителях, можно позвонить по номеру 110.

Как сообщалось, возмущение в социальных сетях вызвали нарушения социального дистанцирования, допущенные зрителями концерта группы Carnival Youth на пешеходной улице Тербатас в Риге.

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас