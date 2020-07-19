Вс, 19.07.2020
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Полиция все еще проверяет соблюдение ограничений в связи с Covid-19; за два дня завели два дела

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За два дня полиция провела 1778 превентивных проверок соблюдения ограничений, связанных с Covid-19, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции Криста Андерсоне.

Она добавила, что в Рижском регионе заведены два административных процесса.

Госполиция призывает людей соблюдать установленные эпидемиологические требования, если же кто-то располагает информацией о нарушителях, можно позвонить по номеру 110.

Как сообщалось, возмущение в социальных сетях вызвали нарушения социального дистанцирования, допущенные зрителями концерта группы Carnival Youth на пешеходной улице Тербатас в Риге.

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас 

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