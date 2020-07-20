Новолуние 20 июля 2020 года: как пережить день, когда изменить ничего нельзя

Новолуние наступит 20 июля. Согласно лунному календарю, оно пройдет под эгидой Рака. Стихия Воды и бессильная обновляющаяся Луна - это время, когда произойдет множество событий, которые нельзя никак изменить или предотвратить. Астрологи советуют не переживать по мелочам и просто расслабиться.

Что можно делать 20 июля

В это Новолуние, как уже было сказано выше, можно и даже нужно расслабиться. Речь идет не о том, что нельзя работать в этот понедельник, а о том, что не стоит в этот день думать о прошлом и накручивать себя.

Новолуние - это взгляд в будущее, попытка Луны заставить нас думать наперед. Нужно культивировать в себе надежду на лучшее.

Это будет достаточно позитивный день, потому что он начинает новую неделю и новый лунный месяц. Можно начать делать что-то новое. Да, не у всех будет такая возможность, но нужно стараться привнести что-то необычное в свою жизнь. А если не получится - не стоит расстраиваться: это будет означать, что у Луны и звезд другие планы.

Можно и даже нужно прислушиваться к своей интуиции.

Каждый в это время будет связан невидимой нитью с центром Вселенной. Это значит, что шестое чувство откроет новые границы, расширит возможности.

Нужно лишь научиться доверять своему внутреннему голосу и перестать обращать внимание на то, что говорят посторонние.

Поднять настроение 20 июля помогут умеренные покупки. Желательно не покупать того, чего нет в списке, но можно побаловать себя чем-то приятным, исполнить небольшую мечту.

Что нельзя делать в это Новолуние

20 июля астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют бросать важные дела на полпути к успеху.

Если начнутся проблемы, не надо терять уверенность и думать, что наступает черная полоса. Просто Луна так будет проверять нас на прочность,

чтобы понять, кто достоин успеха, а кто - нет.

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В этот день закаляется вера в себя, поэтому нельзя позволять своим страхам управлять собой. Нельзя думать о плохом и давать себе расстраиваться по мелочам.

Нельзя проявлять равнодушие к близким, своей половинке и лучшим друзьям.

Если кто-то попросит о помощи, нужно отозваться на эту просьбу. В противном случае можно спровоцировать ухудшение отношений.

Нельзя спешить и суетиться. Очень важно в периоды спокойной и обновляющейся Луны делать все размеренно. Если будет поджимать время, нужно все равно оставаться сфокусированными, максимально собранными. Это поможет избежать ошибок.

Нельзя общаться с негативно настроенными людьми. В этот день будет немало провокаторов, от которых нужно отстраняться. Они только и будут ждать момента, чтобы вывести вас из себя. Если отвечать им той же монетой, это будет заведомо проигрышный путь.

Астрологи советуют не впадать в крайности.

Увлеченность работой или домашними делами - это, конечно, здорово, но вовсе не означает, что трудиться надо не покладая рук.

Отдых будет очень важной составляющей счастья.

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