Тамара и Павел Глоба назвали тех, кого с 15 по 25 июля ждет белая полоса в жизни

По прогнозу астролога, белая полоса в судьбе наступит в ближайшее время у трех знаков Зодиака, что изменит их жизнь до неузнаваемости, и это коснется не только всех сфер жизни, но даже мышления.

Если до сих пор этим людям было тяжело справляться с трудностями и постоянными жизненными неурядицами, то теперь всем проблемам приходит конец - наступает легкое время, когда судьба сама будет подкидывать возможности и помогать их реализовывать.

Однако к этому моменту нужно основательно подготовиться, чтобы не попасться на удочку злого рока и не оказаться под влиянием темных сил.

Тамара Глоба уточняет, что с финансами повезет тем, кто сильно в этом нуждается, кому сейчас как никогда нужны деньги.

Если же вам катастрофически не хватает любви, то именно ее вы и получите, именно она станет вашей надежной спутницей.

В период с 15 по 25 июля 2020 года, по мнению астролога, белая полоса обязательно наступит в жизни Стрельцов, Раков и Львов!

Не менее авторитетный эксперт в области астрологии Павел Глоба тоже, в свою очередь, рассказал о том, какой будет вторая половина июля и кого, на его взгляд, ждет особенное везение.

По словам астролога, жизнь представителей всех знаков Зодиака в ближайшие дни поменяет направление, появятся интересные увлечения, а также друзья, которые поддержат в любой ситуации.

Особенно Павел Глоба отмечает денежное везение, которое коснется практически каждого из нас и подбросит лакомый кусочек.

Вторая половина июля принесет хорошие выигрыши в лотереях, причем больше всего повезет новичкам в этом деле.

Но тут есть одно условие, на котором астролог акцентирует внимание: не стоит покупать пачку билетов - хватит одного!

Еще лучше будет, если лотерейный билетик вам подарит кто-то из друзей или совсем случайный человек - тогда это точно будет счастливый случай!

Время большого везения, по словам Павла Глобы, распространится, конечно же, не только на финансы и карьеру, хобби, друзей и развлечения. Вторая половина июля принесет кому-то самую настоящую большую любовь, о которой раньше можно было только мечтать.

Если же вы уже были влюблены, но ваше чувство никак не могло дождаться взаимности, то скоро наступит этот долгожданный миг.

Так или иначе, вам повезет быть вместе с любимым и единственным человеком, если вы этого хотите всем сердцем.