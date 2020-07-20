"У нас в семье один за всех и все за одного": в Минске прошел агитационный митинг Тихановской

Вместе со Светланой Тихановской в митинге приняли участие представители штаба незарегистрированного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико, и супруга другого незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.

Напомним, избирательные штабы Цепкало и Бабарико 16 июля поддержали Светлану Тихановскую своими ресурсами - независимые СМИ и соцсети опубликовали фото трех объявивших о солидарности молодых женщин - главы избирательного штаба Бабарико Марии Колесниковой, Светланы Тихановской и супруги Валерия Цепкало Вероники.

"Власть испугалась правды, начались репрессии, запугивания, и в итоге Сергея не допустили к регистрации. Но так как у нас в семье один за всех и все за одного, я приняла решение зарегистрироваться кандидатом", - на митинге заявила Светлана Тихановская, пишет Deutsche Welle.

"Так сложилось, что законные методы в Беларуси используют граждане, в то время как власти используют насилие.

Не бойтесь этой угрозы, не бойтесь ОМОНа и автозака. Автозак - это всего лишь машина", - высказалась Мария Колесникова.

В свою очередь Вероника Цепкало предложила всем прийти на выборы с белым браслетом из любых подручных средств:

"Все, кто будет с таким браслетом, покажут, что они против действующей власти".

Помимо этого Цепкало сообщила, что в Беларуси будет создана IT-платформа для предотвращения фальсификаций на выборах президента. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на "Интерфакс-Беларусь", по словам Вероники Цепкало, в IT-проекте принимают участие более 200 белорусских граждан, проживающих в разных странах, в том числе в Беларуси, Украины, Чехии и Германии.

Платформа должна помочь альтернативным кандидатам "минимизировать фальсификации" при подсчете голосов, пояснила Цепкало.

"Радио Свобода" отмечает, что журналисты не могли вести трансляцию с митинга, поскольку на время его проведения в Парке Дружбы оказался полностью недоступен мобильный интернет.

Так как агитационный митинг - это санкционированное мероприятие, задержаний на нем не было, пишет Deutsche Welle.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.