Вечеринки на Румбуле: парень разливал алкоголь на багажнике полиции, теперь его разыскивают

ФОТО: Кадр из видео

На видео парень расставляет стаканчики на багажнике полицейского автомобиля, разливает в них, по всей видимости алкоголь, и говорит: "Может покататься на этой Škoda?". Слышен смех.

В сети TikTok это видео отметили почти четыре тысячи пользователей, многие оставили свои комментарии, вроде: "отличная тусовка", "я рано уехал" и в таком духе.

Согласно информации Bez Tabu, видео было снято в начале июля на летном поле в Румбуле. Здесь часто по выходным собираются погонять страстные любители скорости.

Госполиция видео тоже оценила. Причастных разыскивают.

"Всему этому необходимо положить конец. Своим присутствием мы уменьшаем число правонарушений там. Мы не останавливаем молодежь от прибытия в это место, чтобы отдохнуть и насладиться природой.

На летном поле по выходным одновременно собираются около 500-1000 человек. В тот момент сотрудник, следивший за автомобилем, заметил это нарушение - когда молодой человек расставил стаканчики. Их убрали.

В тот момент его не задержали, так как в приоритете было задержать другое лицо, совершавшее хулиганские действия. Проанализировав видео материалы, мы попробуем идентифицировать конкретное лицо и призвать к ответственности", - заявил командир батальона дорожной полиции управления рижского региона Хельмут Сташко.

В сюжете прозвучало, что сейчас на въезде на летное поле в Румбуле установлен "кирпич", но как долго тут пробудет этот знак, остается лишь догадываться.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке