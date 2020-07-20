Винькеле: Новых ограничений не планируется, важно улучшить контроль за теми, что есть

В пятницу на мероприятиях по открытию "летней" улицы Тербатас было допущено скопление людей, что вызвало возмущение общества, и программа мероприятий на улице была пересмотрена, но проходят и другие мероприятия, например, городские праздники, спортивные соревнования со зрителями.

Министр заверила, что ответственные службы не будут закрывать глаза на нарушения, а, напротив, улучшат контроль.

В этом смысле она рассчитывает на МВД и Госполицию, а также самоуправления и их полиции.

По наблюдениям Винькеле, люди в Латвии устали от ограничений, хоть и мягких. Кроме того, Латвия борется с инфекцией сравнительно успешно, что вызывает у людей вопросы, почему нужно продолжать ограничения.

Министр повторно подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации с Covid-19 в Латвии возможно возобновление ограничений.