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Винькеле: Новых ограничений не планируется, важно улучшить контроль за теми, что есть

Илзе Винькеле

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В настоящее время вводить новые ограничения в борьбе с распространением Covid-19 не планируется, но нужно улучшить контроль за соблюдением действующих ограничений, заявила в понедельник, 20 июля, на TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В пятницу на мероприятиях по открытию "летней" улицы Тербатас было допущено скопление людей, что вызвало возмущение общества, и программа мероприятий на улице была пересмотрена, но проходят и другие мероприятия, например, городские праздники, спортивные соревнования со зрителями.

Министр заверила, что ответственные службы не будут закрывать глаза на нарушения, а, напротив, улучшат контроль.

В этом смысле она рассчитывает на МВД и Госполицию, а также самоуправления и их полиции.

По наблюдениям Винькеле, люди в Латвии устали от ограничений, хоть и мягких. Кроме того, Латвия борется с инфекцией сравнительно успешно, что вызывает у людей вопросы, почему нужно продолжать ограничения.

Министр повторно подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации с Covid-19 в Латвии возможно возобновление ограничений.

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