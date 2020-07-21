Повышение кадастровой стоимости: грядет ли "налоговый апокалипсис"?

Кристине Дубане также считает, что необходимо оставить самоуправлениям возможность самим регулировать ставки налога на недвижимость, поскольку новая кадастровая стоимость может осложнить жизнь мелких предпринимателей. Например, если будут введены запланированные значения и за этим не последует изменений в политике применения налога на недвижимость, из рижских микрорайонов могут исчезнуть парикмахерские и небольшие магазины, которые часто расположены на первых этажах жилых зданий.

Необлагаемый минимум не решит всех проблем

По мнению Хиршсонса, хотя предложенный Министерством юстиции необлагаемый минимум будет сдерживать рост кадастровой стоимости, этот вариант не решает всех проблем, поскольку в будущем нельзя исключать конфискацию имущества в связи с налоговой задолженностью.

"Мы уверены, что [налог на единственное имущество] должен быть полностью отменен, потому что доход человека может меняться. Налог на недвижимость со всеми скидками может превысить доход населения. И поэтому было бы неразумно и неправильно со стороны государства - отнимать дом. Это неприемлемо", - считает Хиршсонс.

Кроме того, проблема еще и в том, что у людей часто не одна недвижимость, отметила Кристин Дубане. Таким образом, даже если не нужно будет платить налог за первичную собственность, ставка налога на недвижимость может возрасти, и люди почувствуют это за счет другой собственности.

"Например, у человека есть квартира в микрорайоне и унаследованная от дедушки земля, которая находится, например, в районе Лимбажи. Участок имеет статус коммерческого назначения, но на самом деле там люпиновый луг. Налоговая задолженность составляет 10 тысяч. Конкретный случай", - рассказывает Дубане.

Алдис Букшс отвечает, что в таких случаях человек должен решить вопрос с местным самоуправлением, требуя изменить цель использования имущества. В свою очередь, если местные власти наотрез отказываются, этот вопрос необходимо решать публично, обращаясь в Министерство защиты среды и регионального развития и в Государственную земельную службу.

Ошибки в методологии определения кадастровой стоимости

Кристине Дубане видит серьезные недостатки в методологии определения кадастровой стоимости. Например, если в деревне, где десять домов, продают три новых дома, а остальные дома - старые, то, по ее словам, рыночная стоимость рассчитывается на основе трех самых новых домов.

Кроме того, согласно новой методологии определения кадастровой стоимости, новые проекты включают те, которые были введены в эксплуатацию после 2000 года, хотя в этих домах уже имеются признаки износа.

Алдис Букшс отвечает, что расчеты основаны на рыночных данных и продажных ценах, а изношенность зданий учитывается во всех случаях, в том числе и в так называемых новых проектах.

"Очень хороший вопрос: если у вас поднимается кадастровая стоимость, должна ли она быть отражена на налоге на недвижимость? Нет, она точно не должна отражаться, если ты не собираешься продавать дом. Если ты всю жизнь в нем живешь и там будут жить твои наследники", - считает Букшс.

Руководителя бюро Министерства юстиции также спросили, что произойдет через пять или десять лет, если цены на рынке вырастут. Не придется ли снова увеличивать кадастровую стоимость? Он ответил, что в будущем политикам нужно будет смотреть на ситуацию и, возможно, со временем рассмотреть вариант повышения необлагаемого минимума.

В свою очередь Кристине Дубане текущие рыночные цены оценивает как стабильные. Если не начнется вторая волна Covid-19, цены на недвижимость не вырастут. Цены могут быть повышены за счет стоимости строительства, а также новой кадастровой стоимости без одновременного изменения налоговой политики.

По мнению Эстриса Хиршсонса, предложенный Минюстом необлагаемый минимум не защитит жителей от потенциального роста цен.

Что касается других возможных решений, Дубане считает, что одним из них было бы не приравнивать кадастровую стоимость к рыночным ценам в объеме 100%.