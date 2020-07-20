Умер художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки

Виктор Чижиков является автором легендарного олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80 в Москве.

Любопытный факт: Виктор Чижиков был дальтоником. Об этом он говорит в книге "Мои истории о художниках книги и себе".

С 1955 года работаk в журнале "Крокодил", с 1956 года - в журнале "Веселые картинки", а после в "Мурзилке" и журнале "Вокруг света". Также работал в "Вечерней Москве", "Пионерской правде", "Юном натуралисте", "Молодой гвардии", "Огоньке", "Пионере", "Неделе" и других периодических изданиях.

Чижиков много работал над иллюстрациями для книг издательств "Малыш", "Детская литература" и др.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", — говорится в сообщении на странице издательства в соцсетях.

Виктор Чижиков являлся иллюстратором десятков советских детских книг - от Дениса Драгунского до Сергея Михалкова. Также писал детские книги сам.