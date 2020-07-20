За полгода полиция конфисковала 1623 литра нелегального алкоголя

В первом полугодии в связи с незаконным оборотом акцизных товаров на обслуживаемой земгальским управлением Госполиции территории было возбуждено 33 уголовных дела, изъято 1623 литра нелегального алкоголя, 499 365 сигарет, 21 120 измельченного табака и 4977 литров дизельного топлива. Восемь уголовных дел были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования, была остановлена деятельность одной организованной преступной группы лиц.

Кроме того, за нарушение правил приобретения, реализации, хранения или перемещения облагаемых акцизным налогом товаров, а также за другие нарушения правил оборота этих товаров сотрудники правоохранительных органов составили 220 протоколов об административных правонарушениях.