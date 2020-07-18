"Да, это была ошибка": Винькеле о нарушениях во время концерта на улице Тербатас

В социальных сетях она пишет, что это очень мягкие ограничения, основанные на рекомендациях специалистов и направленные на сохранение общественного здоровья, и такие призывы являются вредительскими и абсурдными.

"Тот факт, что кто-то не соблюдал правила и не наказан, ни в коем случае не означает, что правила не нужны и их не нужно соблюдать.

По этой логике не нужно соблюдать и правила дорожного движения, потому что всегда будет кто-нибудь, кто превысил скорость, но не пойман и не наказан. Если следовать этой логике, наступит хаос. В случае с Covid-19 - еще одна вспышка заболевания с еще более тяжелыми последствиями не только для общественного здоровья, но и для народного хозяйства", - считает министр.