США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи. Он ответил фото с оружием

Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео размещено на сайте ведомства. Причина введения санкций ‒ причастность "к грубым нарушениям прав человека" в республике.

В ответ на новые санкции Кадыров разместил в Telegram-канале фотографию с оружием в руках.

Под снимком он написал: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

ФОТО: Telegram/Kadyrov_95

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на новые санкции. "Но что-нибудь придумаем", - написала она в Facebook.

СМИ: «ПОМПЕО ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОСДЕП США ВНЕС ГЛАВУ ЧЕЧНИ КАДЫРОВА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"» Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем. Опубликовано Maria Zakharova Понедельник, 20 июля 2020 г.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 года. Он попал в "список Магнитского".

Закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в 2012 году, список регулярно пополняется.