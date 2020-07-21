Линда Мурниеце подтвердила, что у нее появился новый возлюбленный

Руководитель гостиницы Hotel Roma и бывший министр внутренних дел Латвии все чаще стала публиковать романтические фото, которые наводили на мысль, что у нее новый возлюбленный. Теперь все подтверждено официально!
О новом статусе своих отношений Мурниеце сообщила на Facebook, сменив статус "свободна" на "в отношениях".
Избранника женщины зовут Раймонд Рейка. Согласно публичной информации, он работает менеджером по продажам сети строительных магазинов Būvniecības nams Kurši.
Пару часто можно вместе видеть в кафе гостиницы Мурниеце.
Многие друзья и подписчики женщины сразу принялись поздравлять ее с началом новых отношений.
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