Исследования: у более половины пациентов с Covid-19 развиваются неврологические симптомы

Известно, что SARS-CoV-2 атакует дыхательную систему. Тем не менее исследователи получают все больше доказательств того, что болезнь также влияет на нервную систему, сообщает газета El Pais.

Некоторые исследования, в которых использовались данные нескольких тысяч испанских пациентов, показали, что у большинства из них развилась по крайней мере одна неврологическая проблема и проявлялись различные симптомы - от головных болей до впадания в кому. В небольшом числе случаев именно проблемы с нервной системой становились основной причиной смерти. Считается, что расстройства, связанные с другими системами органов, вызваны чрезмерным иммунным ответом на Covid-19, но одно исследование предполагает, что вирус может напрямую атаковать мозг человека.

Испанская ассоциация неврологов (SEN) обобщила недавно проведенные в Испании исследования о влиянии нового коронавируса на мозг и нервную систему в целом. В исследованиях рассматривались различные аспекты - например, как болезнь меняет обоняние и вкус человека, головные боли у инфицированных врачей и 1600 случаев инсульта у пациентов с Covid-19.

Информация из базы данных Albacovid демонстрирует, что у госпитализированных пациентов с Covid-19 неврологические симптомы встречаются чаще, чем предполагалось ранее.

База данных Albacovid содержит информацию о 841 пациенте с Covid-19, зарегистрированном в двух испанских городах в марте. Результаты исследования, опубликованного в академическом журнале Neurology, показывают, что у 57% пациентов развился один или несколько неврологических симптомов.

"Неврологический спектр очень широк", - отмечает глава отдела неврологии Университета Альбасете Томас Сегура, который является одним из авторов исследования. Чаще всего пациенты испытывают такие симптомы, как мышечные и головные боли, а также головокружения. У неполных 20% были потеря сознания или изменения в сознании, но эти состояния характерны для пожилых пациентов. Приблизительно у 20% пациентов развились нервно-психические расстройства, такие как бессонница, тревожность и психоз. Эти группы частично пересекаются.

"Некоторые из симптомов - такие как мышечная боль, бессонница и головные боли - не были замечены в предыдущих исследованиях", - сказал Сегура.

У небольшой части пациентов были констатированы другие симптомы. У 1-5% проявлялись такие симптомы, как миопатия (мышечная дистрофия), дисавтономия (нарушения, влияющие на вегетативную нервную систему) и цереброваскулярные заболевания, например, инсульт. У менее 1% пациентов наблюдались судороги, нарушения двигательной системы и воспаление головного мозга. В более чем десяти случаях пациенты впадали в кому.

В исследовании отмечено, что неврологические осложнения стали основной причиной смерти 4% пациентов с Covid-19.

Другое крупномасштабное исследование с 909 новыми пациентами с коронавирусом в Мадриде показало, что 90% из них потеряли обоняние и вкус одновременно.

В большинстве случаев это были либо единственные симптомы, либо они появлялись вместе с другими легкими симптомами.

Хотя потеря обоняния и вкуса характерна для других вирусных инфекций - например, гриппа и риновирусов, - обычно это связано с заложенным носом. Тем не менее больше чем у половины пациентов в мадридском исследовании не было заложенности носа. Это заставляет думать о том, что новый коронавирус оказывает прямое влияние на центральную нервную систему.

В опубликованном в академическом журнале Brain исследовании были проанализированы цереброваскулярные заболевания среди пациентов с Covid-19. В исследовании приняли участие 1683 человека, а его продолжительность составила 50 дней. 23 пациента (или 1,4% от общего числа пациентов) перенесли инсульт. В этом исследовании была использована нейровизуализация и обследованы пораженные ткани мозга.

Галерея: Сovid-19 в Испании