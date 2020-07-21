За сутки в Латвии угнали три автомашины, произошло шесть квартирных краж

Вчера в Латвии было зарегистрировано 122 аварии, в 16 из которых пострадали люди.

Больше всего пострадавших в авариях - шесть человек - в Видземском регионе, пять человек - в Латгале, трое - в Рижском регионе, а еще по двое - в Земгале и Курземе.

Среди пострадавших три пешехода и четыре велосипедиста.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии было задержано восемь автоводителей в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них были задержаны в Риге, также трое - в Курземе, по одному - в Земгале и Латгале.

Еще один водитель в Риге был задержан за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, 158 водителей были оштрафованы за превышение скорости.

Госполиция также сообщила, что за прошедшие сутки в Латвии было угнано три автомашины и 14 велосипедов, произошло шесть квартирных краж.