Одна из летних "сезонных болезней" - ухо пловца. Что это такое?

Он добавил, что болезнь проявляется неприятными ощущениями - заложенностью и нередко с выраженной болью и отеком в районе уха - и ее можно получить и в другое время года и и в другой ситуации.

Инфекцию, которую называют "ухом пловца", или внешним отитом, в основном вызывают бактерии, которые находятся или попадают в проход внешнего уха.

В более редких случаях болезнь могут вызывать грибок или вирус. Боль может отдаваться в лицо, виски и шею. Воспаление часто возникает после слишком долгих, частых купаний, когда в течение длительного времени вода в ухе образует влажную, основную среду, а также раздражение, что со временем может способствовать размножению бактерий. Также влага в ухе может накапливаться после слишком частого и интенсивного мытья ушей в душе или ванне.

Причиной может быть и привычка ковыряться в ухе пальцем, ватной палочкой или другим предметом, в результате чего травмируется тонкий слой кожи и снижаются защитные способности уха. Такие ситуации для доктора - обычное дело.

Хотя поначалу может показаться, что эта инфекционная болезнь «не смертельная», если она не лечится или распространяется, может образоваться тяжелая инфекция и осложнения. Чем быстрее начинается лечение, тем меньше серьезных последствий.

Симптомы ушной инфекции

Инфекцию уха пловца делят на три степени: легкая, умеренно прогрессирующая и тяжело прогрессирующая.

Легкие симптомы - может возникнуть зуд в наружном слуховом проходе; дискомфорт / небольшие боли, если потянуть ухо наружу или прижать внутрь; выделения из уха в небольшом количестве.

Умеренное развитие заболевания - появляется более интенсивный зуд; усиливается боль в ухе; образуется покраснение в ухе; увеличивается выделение жидкости; появляется ощущение, что ухо заполнено и слуховой канал частично перекрывается от опухоли и выделений; может ухудшиться слух.

Тяжело прогрессирующая болезнь - сильные боли, которые могут появиться также в районе шеи, лица или висков; ушной канал полностью закупоривается; возникает покраснение и/или опухоль ушной раковины, а также образуется опухоль в лимфатических узлах шеи; повышается температура.

Даже при появлении первых симптомов необходимо связаться с врачом или фармацевтом, который порекомендует, как действовать, или выпишет медикаменты для лечения или уменьшения симптомов. Вначале доктор рекомендует использовать безрецептурные обезболивающие средства в форме таблеток.

Как протекает инфекция