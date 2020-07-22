Одна из летних "сезонных болезней" - ухо пловца. Что это такое?

"Одна из летних "сезонных болезней" - так называемое ухо пловца - инфекционное воспаление в канале внешнего уха, которое в основном возникает непосредственно после плавания", - рассказывает эксперт* и оториноларинголог VCA Рихард Уртанс.
Он добавил, что болезнь проявляется неприятными ощущениями - заложенностью и нередко с выраженной болью и отеком в районе уха - и ее можно получить и в другое время года и и в другой ситуации.
Инфекцию, которую называют "ухом пловца", или внешним отитом, в основном вызывают бактерии, которые находятся или попадают в проход внешнего уха.
В более редких случаях болезнь могут вызывать грибок или вирус. Боль может отдаваться в лицо, виски и шею. Воспаление часто возникает после слишком долгих, частых купаний, когда в течение длительного времени вода в ухе образует влажную, основную среду, а также раздражение, что со временем может способствовать размножению бактерий. Также влага в ухе может накапливаться после слишком частого и интенсивного мытья ушей в душе или ванне.
Причиной может быть и привычка ковыряться в ухе пальцем, ватной палочкой или другим предметом, в результате чего травмируется тонкий слой кожи и снижаются защитные способности уха. Такие ситуации для доктора - обычное дело.
Хотя поначалу может показаться, что эта инфекционная болезнь «не смертельная», если она не лечится или распространяется, может образоваться тяжелая инфекция и осложнения. Чем быстрее начинается лечение, тем меньше серьезных последствий.
- Симптомы ушной инфекции
Инфекцию уха пловца делят на три степени: легкая, умеренно прогрессирующая и тяжело прогрессирующая.
- Легкие симптомы - может возникнуть зуд в наружном слуховом проходе; дискомфорт / небольшие боли, если потянуть ухо наружу или прижать внутрь; выделения из уха в небольшом количестве.
- Умеренное развитие заболевания - появляется более интенсивный зуд; усиливается боль в ухе; образуется покраснение в ухе; увеличивается выделение жидкости; появляется ощущение, что ухо заполнено и слуховой канал частично перекрывается от опухоли и выделений; может ухудшиться слух.
- Тяжело прогрессирующая болезнь - сильные боли, которые могут появиться также в районе шеи, лица или висков; ушной канал полностью закупоривается; возникает покраснение и/или опухоль ушной раковины, а также образуется опухоль в лимфатических узлах шеи; повышается температура.
Даже при появлении первых симптомов необходимо связаться с врачом или фармацевтом, который порекомендует, как действовать, или выпишет медикаменты для лечения или уменьшения симптомов. Вначале доктор рекомендует использовать безрецептурные обезболивающие средства в форме таблеток.
- Как протекает инфекция
Ухо пловца образуется при уменьшении естественной защиты уха. Уменьшению защитных способностей уха и росту нежелательных бактерий способствует чрезмерное количество влаги в ухе. Эта влага может образоваться не только от плавания, но и от сильного потения и длительной влажной погоды. Второй причиной могут быть царапины, ранки или потертости в ушном канале. Их может вызвать нахождение в ухе нежелательного предмета - использование наушников, чесание уха пальцем или острым предметом, чистка уха ушной палочкой. Даже маленькая ранка или царапина может создать подходящую среду, чтобы начали образовываться бактерии.
Причиной инфекции может быть также аллергическая реакция, например на косметические продукты для волос или украшения, вызывающие кожные болезни, аллергию, которая далее способствует инфекции.
Часто воспаление в ухе провоцирует температурный контраст, резкое охлаждение района уха, которое может вызвать кондиционер воздуха.
- О естественной защите уха
Естественные защитные способности наружного слухового прохода, которые поддерживают уши в комфорте и защищают от инфекций, обеспечивают преобразованные жировые железы, которые выделяют воскообразное вещество, или ушную серу. Их секреция формирует в ушном канале тонкий водоотталкивающий слой на коже, который помогает уменьшить размножение микробов, а также обеспечивает оптимальную среду pH. Ушная сера помогает собирать все ненужное, в том числе грязь и отмершие клетки кожи.
Второй механизм защиты - ушной хрящ, частично охватывающий ушной канал. Его функция - предотвращать попадание нежелательных инородных тел или предметов в слуховой канал.
Осложнения, если вовремя не лечить инфекцию
На легкой стадии ухо пловца не является серьезной угрозой для здоровья, если его лечат и своевременно предотвращают развитие инфекции. Однако в течение длительного времени, если уху не уделяют внимания и не проводится лечение, могут образоваться серьезные осложнения:
- Проходящие нарушения слуха - это могут быть и частичные нарушения слуха.
- Длительная инфекция, или хронический внешний отит, если признаки сохраняются по меньшей мере три месяца. Чаще формируются, если есть обстоятельства, затрудняющие лечение инфекции, например аллергическая реакция кожи.
- Инфекция глубоких тканей, что обычно случается редко.
- Повреждения хрящей и костей - ранний остеомиелит или воспаление основания черепа. Осложнение появляется редко, но происходит, если инфекция не лечится и распространяется далее в хрящах внешнего уха и костях нижней части черепа. В результате возникает все более сильная боль. В наибольшей группе риска пожилые люди, пациенты с диабетом и люди с ослабленной иммунной системой.
- Распространение инфекции. Если образуется прогрессирующий остеомиелит основания черепа, последствия могут быть серьезными и инфекция может распространяться и влиять на другие части тела. В том числе это могут быть мозг или нервы, причем конечный результат может быть даже опасным для жизни.
Что делать, чтобы не было уха пловца?
Эксперт Mēness aptieka, оториноларинголог VCA Рихард Уртанс рекомендует несколько действий, которые каждый может предпринять, чтобы не получить инфекцию уха пловца.
- Всегда держать уши сухими!
Помни, это не значит ковырять ухо ватной палочкой или пальцем. После купания или мытья можно полотенцем высушить внешнюю часть уха. Не надо пытаться засунуть угол полотенца глубже в ухо, так ты только увеличишь риск травмировать или поцарапать кожу.
- Наклоняй голову в стороны!
Поворот головы вбок и вниз может помочь вылить воду из ушного канала.
- Купайся ответственно!
Избегай плавания в местах, где есть предупреждение о большом количестве бактерий в воде. Во-вторых, если ты боишься, что в уши может попасть вода, плавая, держи голову над водой, не намочив ее.
- Не засовывай инородные тела в уши!
Это относится также к пальцам или ватным палочкам, с помощью которых может захотеться вытащить накопившийся воск, или ушную серу.
- Защищай уши от нежелательных раздражителей!
Чтобы защитить ухо, например, от попадания в него лака для волос, распыляя его на волосы, в уши можно поместить кусочки ваты или продающиеся в аптеках затычки для ушей.
Если все-таки есть подозрения о возникновении ушной инфекции, нужно идти к ушному врачу - отоларингологу, который сначала проверит ушной канал, не покраснел ли он, не распух ли или шелушится. Может случиться, что в ушном канале есть соринки или другие препятствия, например чрезмерное количество серы - серная пробка. Затем врач может использовать специальный инструмент или насос, которым вычищает нежелательный засор.
В зависимости от ситуации могут быть проведены дополнительные обследования - проверено среднее ухо, барабанная перепонка, а также слух, чтобы определить истинную причину.
Возможно, будут выписаны также специальные медикаменты, которые помогут лечить воспаление и инфекцию. Выписанные препараты могут содержать раствор уксусной кислоты, который поможет восстановить антибактериальную среду уха, стероиды, которые уменьшают воспаление, антибиотики, которые остановят нежелательные бактерии, или в случае грибковой инфекции посоветуют противогрибковые медикаменты. Никогда нельзя забывать о болеутоляющих средствах. Чтобы уменьшить дискомфорт, используя капли, несколько минут бутылочку с каплями надо подержать в руках, чтобы лекарство достигло температуры тела.
После закапывания в ухо желательно лечь на бок инфицированным ухом вверх, это поможет медикаменту распространиться по внешнему ушному каналу.
Может быть трудно самому себе закапать лекарство, поэтому можно попросить, чтобы кто-то помог. После введения лекарства можно пошевелить ухо вверх и вниз, чтобы лекарство попало глубже в ушной канал.
Во время лечения уха специалисты не рекомендуют купаться, нырять, летать и использовать затычки для ушей или наушники. Также надо следить, чтобы вода не попала в уши во время мытья в душе или ванне.
*Эксперт Mēness aptieka
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