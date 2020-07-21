"Прислали какого-то непонятного". Жители Хабаровска вышли на протест против назначения Дегтярева

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Жители Хабаровска выступают против назначения Михаила Дегтярева новым губернатором края и требуют отправить его домой.

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Жители Хабаровска выступают против назначения Михаила Дегтярева новым губернатором края и требуют отправить его домой

В Хабаровске несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку задержанного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева.

В новых лозунгах митингующие теперь упоминают и Дегтярева: например, перед правительством они скандировали "Дегтярев, выходи!" - однако он к протестующим так и не вышел.

"Я вообще ему [Дегтяреву] не верю, –​ говорит участница шествия Светлана. –​ Прислали какого-то непонятного. О чем ему с нами говорить? Я точно буду продолжать выходить за губернатора!"

Акция началась традиционно с площади Ленина перед зданием краевого правительства, после чего митингующие прошли по центру города.

Михаил Дегтярев 21 июля за несколько минут до начала уже отменил свою пресс-конференцию в "связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией".

Накануне президент Владимир Путин своим указом уволил Сергея Фургала с поста губернатора края. Этим же указом временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы России Михаил Дегтярев. Он, так же как и Фургал, из партии ЛДПР. После его назначения в его инстаграме начали появляться сотни критических комментариев. Самый популярный - "Вы не нужны Хабаровскому краю".

Сергей Фургал баллотировался в губернаторы от ЛДПР в 2018 году и с большим преимуществом победил кандидата от "Единой России". Девятого июля Фургала задержали и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Московский суд отправил политика в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

С 11 июля в Хабаровске и еще нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 21.07.2020

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