"Прислали какого-то непонятного". Жители Хабаровска вышли на протест против назначения Дегтярева

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В этом выпуске:
- В украинском Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками.
- Жители Хабаровска выступают против назначения Михаила Дегтярева новым губернатором края и требуют отправить его домой.
- Как Москва пыталась увести от Лондона Эдинбург: британские депутаты - представили доклад о попытках России повлиять на британскую политику
Жители Хабаровска выступают против назначения Михаила Дегтярева новым губернатором края и требуют отправить его домой
В Хабаровске несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку задержанного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения нового врио главы края Михаила Дегтярева.
В новых лозунгах митингующие теперь упоминают и Дегтярева: например, перед правительством они скандировали "Дегтярев, выходи!" - однако он к протестующим так и не вышел.
"Я вообще ему [Дегтяреву] не верю, – говорит участница шествия Светлана. – Прислали какого-то непонятного. О чем ему с нами говорить? Я точно буду продолжать выходить за губернатора!"
Акция началась традиционно с площади Ленина перед зданием краевого правительства, после чего митингующие прошли по центру города.
Михаил Дегтярев 21 июля за несколько минут до начала уже отменил свою пресс-конференцию в "связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией".
Накануне президент Владимир Путин своим указом уволил Сергея Фургала с поста губернатора края. Этим же указом временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы России Михаил Дегтярев. Он, так же как и Фургал, из партии ЛДПР. После его назначения в его инстаграме начали появляться сотни критических комментариев. Самый популярный - "Вы не нужны Хабаровскому краю".
Сергей Фургал баллотировался в губернаторы от ЛДПР в 2018 году и с большим преимуществом победил кандидата от "Единой России". Девятого июля Фургала задержали и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Московский суд отправил политика в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.
С 11 июля в Хабаровске и еще нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.07.2020
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