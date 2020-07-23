Ее путают с Марго Робби и обожают после "Полового воспитания". Эмма Макки, о которой вы должны знать

Семья и детство

Эмма Маргарет Мари Ташар-Макки появилась на свет 4 января 1996 года в Ле-Мане, Франция. Ее отец Филипп - француз, который является директором школы, а мать Рэйчел - британка, работавшая в сфере благотворительности.

Девушка выросла в Сабле-сюр-Сарт на северо-западе Франции.

"Все, что я хотела - уехать оттуда и начать учебу в университете. Это было моей первостепенной задачей",

- признавалась в одном интервью Эмма.

Она училась в католической школе, в которой помимо нее было всего 170 школьников. В классе самой Макки было четыре человека.

В 2013 году Эмма получила степень бакалавра литературы в Нантском колледже. До того как стать звездой нашумевшего сериала, она проучилась в университете Лидса (на театральном отделении), работала переводчиком с французского и подрабатывала няней, чтобы как-то себя прокормить.

Звездная роль досталась девушке нелегко - она проходила испытание, состоящее из пяти этапов.

Кино

16-летняя бунтарка Мэйв - первая серьезная и крупная работа звезды. До этого в ее кинокопилке были небольшие эпизодические роли в ужастиках.

"Когда меня одобрили, я буквально зарыдала и завизжала. А потом позвонила маме, притворяясь при этом эдакой крутышкой. Ну, знаете, в духе "О да, роль моя, ничего особенного",

- рассказала в одном из интервью Эмма о роли Мэйв.

После "Полового воспитания" последовали съемки в инди-триллере "Зимнее озеро". Макки, несмотря на то, что мало где играла, не берется за любую роль, которая подвернется. Ей нравятся проекты "с идеей".

Деньги для нее не приоритет в актерской профессии. В интервью для Vogue Эмма признавалась, что хочет сниматься в тех проектах, что способны изменить мир искусства.

Моделинг

Участие в "Половом воспитании" открыло начинающей звезде дверь в мир моды.

В феврале Fendi пригласил ее на Миланскую неделю моды 2019, а спустя время актриса снялась для французских изданий Vogue и L’Officel, а также итальянского Vanity Fair.

Так ли похожи?

Приверженцы того, что Эмма и Марго абсолютно непохожи, утверждают: виноваты киношные образы двух актрис - Мэйв Уайли ("Половое воспитание") и Харли Квинн ("Отряд самоубийц"). Оба персонажа легко и дерзко одеты, а также с плохо причесанными розовыми волосами. Кроме того, обе - "плохие девчонки".

Многие подмечают, что да - есть нечто общее в линии подбородка и скул, обе актрисы - обладательницы маленьких аккуратных носиков, но в то же время черты лица Эммы - более "мелкие", а ее подбородок "разделен" на две половинки. При этом фигуры звезд нет смысла сравнивать: обе стройные, рост англичанки 171 см, австралийки - 168 см.

Сама Макки этой темы старается избегать, но однажды призналась:

"Если честно, я этого даже не вижу. Но это нормально. Ну, то есть это очень приятно, когда ты напоминаешь кому-то Марго Робби, но я бы больше хотела, чтобы люди обращали внимание на наши роли и актерскую игру, а не на то, как мы выглядим".

А вы как думаете - похожи девушки?