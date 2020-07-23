Присматривая за ребенком, уснула во дворе. В Риге пьяная женщина напала на полицейских

За несколько минут до полуночи полицейские Видземского управления получили вызов на улицу Унияс. Некий свидетель увидел во дворе многоквартирного дома пьяную спящую женщину, с которой была трехлетняя девочка. Конечно, сразу же мобилизовали ближайший полицейский отряд.

"Сотрудников ждал свидетель, который рассказал, что некоторое время назад во дворе дома на улице Унияс лежала женщина в состоянии сильного опьянения. Сейчас она уже находится в своей квартире", - пояснил Юрис Инкинс, представитель Видземского управления Рижской муниципальной полиции.

С помощью указаний жильцов инспекторы быстро нашли квартиру женщины.

"Сотрудники полиции обнаружили в квартире женщину в состоянии сильного опьянения. Она была агрессивно настроена. После нескольких просьб успокоиться женщина продолжала вести себя агрессивно", - отметил Инкинс.

Кульминация наступила, когда полицейские связались с дежурной частью, чтобы выяснить, как действовать дальше, учитывая, что отец, возможно, смог бы позаботиться о ребенке. За первым ударом последовал второй, и полицейским ничего не оставалось, кроме как арестовать агрессивную женщину.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā