Присматривая за ребенком, уснула во дворе. В Риге пьяная женщина напала на полицейских

К сожалению, сотрудники правоохранительных органов с незавидной регулярностью выезжают на вызовы, в которых надо спасать детей от их родителей. Недавно некая женщина так много выпила, что заснула во дворе, пока присматривала за своим ребенком. Позже она гневно ругалась с двумя полицейскими, сообщает передача Degpunktā.
За несколько минут до полуночи полицейские Видземского управления получили вызов на улицу Унияс. Некий свидетель увидел во дворе многоквартирного дома пьяную спящую женщину, с которой была трехлетняя девочка. Конечно, сразу же мобилизовали ближайший полицейский отряд.
"Сотрудников ждал свидетель, который рассказал, что некоторое время назад во дворе дома на улице Унияс лежала женщина в состоянии сильного опьянения. Сейчас она уже находится в своей квартире", - пояснил Юрис Инкинс, представитель Видземского управления Рижской муниципальной полиции.
С помощью указаний жильцов инспекторы быстро нашли квартиру женщины.
"Сотрудники полиции обнаружили в квартире женщину в состоянии сильного опьянения. Она была агрессивно настроена. После нескольких просьб успокоиться женщина продолжала вести себя агрессивно", - отметил Инкинс.
Кульминация наступила, когда полицейские связались с дежурной частью, чтобы выяснить, как действовать дальше, учитывая, что отец, возможно, смог бы позаботиться о ребенке. За первым ударом последовал второй, и полицейским ничего не оставалось, кроме как арестовать агрессивную женщину.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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