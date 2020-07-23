Приложение "Останови Covid" впервые использовано для выявления контактов заболевшего

Он повторно призвал людей более активно использовать приложение, особенно отправляясь в общественные места.

Анкеты въезжающих в Латвию SPKC пока ни разу не использовал, добавил Перевощиков.

По его словам, сейчас в Латвии каждый пятый случай "Covid-19"- привозной, и самое неприятное в том, что приезжие заражают не только семью, но и друзей. Хорошая новость в том, что распространение инфекции пока что отслеживается.

На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в мире была самой высокой с начала пандемии, а в Европе она выросла на 20%. Однако в Латвии заболеваемость на данный момент стабильно низкая, сказал специалист.