Чт, 23.07.2020
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Видео ⟩ Зима летом? На Ригу обрушился сильный град

ФОТО: TVNET

В четверг, 23 июля, жители столицы Латвии стали свидетелями сильного града, который в некоторых уголках города напоминал снегопад.

Так, например, читатель TVNET прислал в редакцию видео, на котором запечатлен разгул природной стихии в Пардаугаве.

Видео: Сильный град в Торнякалнсе 

Снимками природной стихии поделились и пользователи социальной сети Twitter.

На территории Латвии объявлено оранжевое предупреждение - предупреждают о сильных порывах ветра, возможных поваленных деревьях, затоплениях.

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