Видео ⟩ Зима летом? На Ригу обрушился сильный град

В четверг, 23 июля, жители столицы Латвии стали свидетелями сильного града, который в некоторых уголках города напоминал снегопад.
Так, например, читатель TVNET прислал в редакцию видео, на котором запечатлен разгул природной стихии в Пардаугаве.
Видео: Сильный град в Торнякалнсе
Снимками природной стихии поделились и пользователи социальной сети Twitter.
Negaiss un krusa Rīgā, Ķengaragā.— Laurijs Svirskis (@laurijss) July 23, 2020
23.07.2020 | 13:35@boms_tricis pic.twitter.com/4ruaOpIGcL
Rīga, stipra krusa ar lietu! 23.07.2020. plkst 13:30. pic.twitter.com/lOd1K00UcH— Lasma Asare (@LasmaAsare) July 23, 2020
Krusa Imantā. Foto: Valts Kasens pic.twitter.com/w8Kx6XGFiy— Toms Bricis (@boms_tricis) July 23, 2020
На территории Латвии объявлено оранжевое предупреждение - предупреждают о сильных порывах ветра, возможных поваленных деревьях, затоплениях.
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