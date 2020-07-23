Полиция просит помощи в установлении личности женщины

Женщина была обнаружена в беспомощном состоянии утром 23 июля в Мадоне, на улице Райня, 23а.

По словам Васкане, женщина не может назвать своего имени, фамилии и при ней нет документов, удостоверяющих личность.

На женщине были черные спортивные штаны, белая майка и темно-синяя обувь.

Полиция просит отозваться родственников женщины или людей, которые могут помочь установить ее личность. Звонить необходимо по номеру 26 344 303 или 110.