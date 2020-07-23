Пт, 24.07.2020
Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность. Владимир Зеленский, президент Украины

Полиция просит помощи в установлении личности женщины

ФОТО: Valsts policija

Мадонский участок Госполиции просит помощи в установлении личности некой женщины, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане. 

Женщина была обнаружена в беспомощном состоянии утром 23 июля в Мадоне, на улице Райня, 23а. 

По словам Васкане, женщина не может назвать своего имени, фамилии и при ней нет документов, удостоверяющих личность. 

На женщине были черные спортивные штаны, белая майка и темно-синяя обувь. 

Полиция просит отозваться родственников женщины или людей, которые могут помочь установить ее личность. Звонить необходимо по номеру 26 344 303 или 110.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ