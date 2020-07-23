Полиция просит помощи в установлении личности женщины

Мадонский участок Госполиции просит помощи в установлении личности некой женщины, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане.
Женщина была обнаружена в беспомощном состоянии утром 23 июля в Мадоне, на улице Райня, 23а.
По словам Васкане, женщина не может назвать своего имени, фамилии и при ней нет документов, удостоверяющих личность.
На женщине были черные спортивные штаны, белая майка и темно-синяя обувь.
Полиция просит отозваться родственников женщины или людей, которые могут помочь установить ее личность. Звонить необходимо по номеру 26 344 303 или 110.
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