Европарламент в резолюции призвал улучшить проект многолетнего бюджета ЕС

В резолюции Европарламент предупреждает, что может не утвердить бюджет при голосовании, и призывает начать переговоры об "улучшении предложения".

Резолюция была принята 465 голосами "за" и 150 - "против".

"Слишком часто соблюдение национальных интересов и позиций ставит под угрозу достижение решений в общих интересах", - говорится в резолюции.

В резолюции подчеркивается, что лидеры ЕС не смогли решить вопрос о том, как из бюджета будут погашены заемные средства в размере 750 млрд евро на глобальный план восстановления экономики ЕС.

В резолюции также выражается сожаление по поводу сокращения финансирования программ в области здравоохранения и науки, а также образования и цифровых инноваций.

Европарламент должен проголосовать по многолетнему бюджету ЕС до конца года, но не должен будет голосовать по плану восстановления экономики ЕС.

Как сообщалось, многолетний бюджет ЕС в размере 1,074 трлн евро на политическом уровне был принят во вторник.

Соглашение по проекту многолетнего бюджета было принято в результате четырехдневных напряженных переговоров лидеров ЕС.