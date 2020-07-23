Европарламент в резолюции призвал улучшить проект многолетнего бюджета ЕС

Европейский парламент в четверг, 23 июля, подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой содержится призыв к усовершенствованию проекта многолетнего бюджета Европейского союза (ЕС).
В резолюции Европарламент предупреждает, что может не утвердить бюджет при голосовании, и призывает начать переговоры об "улучшении предложения".
Резолюция была принята 465 голосами "за" и 150 - "против".
"Слишком часто соблюдение национальных интересов и позиций ставит под угрозу достижение решений в общих интересах", - говорится в резолюции.
В резолюции подчеркивается, что лидеры ЕС не смогли решить вопрос о том, как из бюджета будут погашены заемные средства в размере 750 млрд евро на глобальный план восстановления экономики ЕС.
В резолюции также выражается сожаление по поводу сокращения финансирования программ в области здравоохранения и науки, а также образования и цифровых инноваций.
Европарламент должен проголосовать по многолетнему бюджету ЕС до конца года, но не должен будет голосовать по плану восстановления экономики ЕС.
Как сообщалось, многолетний бюджет ЕС в размере 1,074 трлн евро на политическом уровне был принят во вторник.
Соглашение по проекту многолетнего бюджета было принято в результате четырехдневных напряженных переговоров лидеров ЕС.
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