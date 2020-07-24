Пт, 24.07.2020
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Абсолютно трезвый таксист угонял от полиции по всему Кенгарагсу. Закончилось все печально

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Остановиться по указанию полиции - гораздо более правильное решение, чем угонять и быть пойманным и наказанным вдвойне. Очередной раз в этом смог убедиться таксист, устроивший гонки с полицией в Кенгарагсе. 

Как сообщает Degpunktā, сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулировавшие в Кенгарагсе, в среду вечером заметили водителя такси со странной манерой вождения. Они решили его остановить и выяснить причину таких маневров. 

Несмотря на требование остановить автомобиль, реакция водителя была обратной - он ускорился, и полиции пришлось вызвать подкрепление.

Началась погоня, во время которой таксисту даже удалось несколько раз скрыться в лабиринтах дворов многоквартирных домов Кенгарагса, однако в конце концов его все же поймали. 

Причиной бегства оказалось не алкогольное опьянение, а отсутствие медицинской справки. 

Стоит полагать, что водитель пожалел о своем бегстве - ему грозит не только штраф в размере 2000 евро, но и запрет садиться за руль в течение пяти лет. 

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке 

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