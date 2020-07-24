США грозят заблокировать TikTok. Приложение представляет угрозу?

Онлайн-платформа TikTok предлагает людям нескончаемый поток развлекательных видео с пародиями, танцами, домашними животными. А также вовлечена в различные скандалы, связанные как с политикой, так и с безопасностью данных.
TikTok упрекают в цензуре информации, которая неудобна для Китая, а эксперты по интернет-безопасности отмечают ещё и то, что функции TikTok вызывают подозрения в злонамеренном получении данных пользователей.
Что такое TikTok?
Приложение TikTok за первые три месяца этого года скачивалось чаще, чем любое другое приложение в истории. В нём публикуются короткие развлекательные видео.
Приложение популярно в основном среди подростков, но там есть и Джейн Фонда и Арнольд Шварценеггер, который снимает на видео как он "качается" или играет со своей ослицей Лулу. Приложение сделало популярными многих, ранее вовсе неизвестных людей.
Владельцы TikTok - Китайская компания ByteDance, которая занимается развитием искусственного интеллекта. В компании отмечают, что в будущем руководить нашим информационным потоком будет именно искусственный интеллект. В отличии от многих других платформ, тут даже не нужно ни за кем следить, чтобы получать соответствующее своим интересам содержание: если тебе нравятся котики, значит будешь видеть больше котов. Видео создаются в основном под музыку, поэтому языковой барьер здесь не проблема.
В чём проблема?
Несмотря на то, что иногда TikTok называют солнечной стороной интернета, благодаря лёгкому и развлекательному содержанию, у него есть и обратная сторона.
Китайские интернет-платформы известны тем, что работают в тесной связке с правительством Китая.
The Wall Street Journal писал, что в бюро компании ByteDance есть помещение, где работает отряд полиции кибербезопасности Китая. Компания информирует полицию, когда считает, что нашла на своих платформах социальных сетей содержание якобы уголовного характера.
В горячей точке Гонконгских протестов в прошлом году, когда миллионы людей протестовали против планов Китая усилить контроль над автономным регионом, многие платформы соцсетей переполнили видео активистов с демонстраций. Однако, как выяснил The Washington Post, не в TikTok. Когда в нём искали такие видео из Гонконга, в поисковике доминировали всё те же невинные, развлекательные видео.
Издание пишет о беспокойстве исследователей о том, что приложение пробуждает в США цензуру в стиле Китая.
Когда одна девочка-подросток из США выложила видео, в котором осуждает массовые задержания мусульман в Китае, её профиль был заблокирован.
На фоне скандалов с TikTok, а также в целом плохих отношений с Китаем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что рассматривает возможность блокировать приложение. Ранее его запретили использовать на устройствах, принадлежащих армии США. TikTok уже заблокировала Индия - ещё одна страна, у которой недружественные отношения с Китаем.
В безопасности ли данные пользователей?
Правительство США в своём решении не ссылается на конкретные скандалы по безопасности данных, но их немало. Владелец предприятия IT-безопасности Possible Security Кирилл Соловьев рассказал, что все популярные платформы социальных сетей собирают большой объём данных о пользователях, однако TikTok - больше других.
"Исследователи частных данных и IT-безопасности обратили внимание на TikTok после того, как случайно выяснилось, что на самом деле TikTok регулярно смотрит, что вы скопировали в память своего телефона", - рассказывает Соловьев.
Значит, если вы скопировали текст э-майла, чтобы его переслать кому-то другому, и открыли TikTok, то приложение могло получить доступ к этому тексту.
Правда, создатели приложения утверждают, что больше такую информацию не собирают, а данные пользователей не отправляют в Китай.
The alternative possibility is TikTok stealing what is on my clipboard every single time I type a keystroke.— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020
I don't have a way to know for sure. Thought it worth putting out there.
TikTok регулярно фиксировал, что пользователи копируют в память телефона. Пользователи Apple могли за этим наблюдать, когда компания в обновлении iOS 14, которое могут опробовать не все пользователи, начала предупреждать о таких действиях. TikTok утверждает, что такие данные больше не собирает.
В начале года Израильское предприятие по кибербезопасности Check Point сообщило СМИ, что у приложения был ряд уязвимостей. Оно не было достаточно защищено от нападений хакеров. Эти проблемы давали взломщикам возможность получить доступ к аккаунтам пользователей и даже выложить видео. Исследователи также открыли возможность получить личную информацию пользователей через домашнюю страницу TikTok. TikTok информацию об этих проблемах получил и исправил в конце прошлого года.
В свою очередь, Соловьев самым неприятным называет ещё одну проблему: приложение позволяет закачать в телефон пользователей некий файл, который действует как отдельная программа. Хотя и не известно, как и когда её используют, в теории это позволяет даже, например, дать команду приложению начать аудиозапись, фиксировать местоположение пользователя. "Я не видел ни одно мобильное приложение, которое содержит такую функциональность и которое не называли бы злоумышленным", - объяснил эксперт.
Платные платформы соцсетей?
Соловьев отметил, что если кто-нибудь спросил бы его, то он бы советовал не использовать TikTok, как и многие другие популярные платформы. Как минимум, стоит просмотреть в настройках телефона, какие разрешения даны тем или иным приложениям. Например, разрешено ли приложению получать информацию о местоположении, и есть ли основание, для чего эта информация нужна.
Эксперт также отметил, что наилучшее долгосрочное решение может быть создание и использование платных платформ соцсетей, о чём говорили и другие эксперты. Это дало бы возможность создателям таких платформ найти другие способы заработка, а не заниматься только торговлей рекламы, для чего необходим объёмный сбор данных.
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