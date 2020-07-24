США грозят заблокировать TikTok. Приложение представляет угрозу?

TikTok упрекают в цензуре информации, которая неудобна для Китая, а эксперты по интернет-безопасности отмечают ещё и то, что функции TikTok вызывают подозрения в злонамеренном получении данных пользователей.

Что такое TikTok?

Приложение TikTok за первые три месяца этого года скачивалось чаще, чем любое другое приложение в истории. В нём публикуются короткие развлекательные видео.

Приложение популярно в основном среди подростков, но там есть и Джейн Фонда и Арнольд Шварценеггер, который снимает на видео как он "качается" или играет со своей ослицей Лулу. Приложение сделало популярными многих, ранее вовсе неизвестных людей.

Владельцы TikTok - Китайская компания ByteDance, которая занимается развитием искусственного интеллекта. В компании отмечают, что в будущем руководить нашим информационным потоком будет именно искусственный интеллект. В отличии от многих других платформ, тут даже не нужно ни за кем следить, чтобы получать соответствующее своим интересам содержание: если тебе нравятся котики, значит будешь видеть больше котов. Видео создаются в основном под музыку, поэтому языковой барьер здесь не проблема.

ФОТО: Sensor Tower

В чём проблема?

Несмотря на то, что иногда TikTok называют солнечной стороной интернета, благодаря лёгкому и развлекательному содержанию, у него есть и обратная сторона.

Китайские интернет-платформы известны тем, что работают в тесной связке с правительством Китая.

The Wall Street Journal писал, что в бюро компании ByteDance есть помещение, где работает отряд полиции кибербезопасности Китая. Компания информирует полицию, когда считает, что нашла на своих платформах социальных сетей содержание якобы уголовного характера.

В горячей точке Гонконгских протестов в прошлом году, когда миллионы людей протестовали против планов Китая усилить контроль над автономным регионом, многие платформы соцсетей переполнили видео активистов с демонстраций. Однако, как выяснил The Washington Post, не в TikTok. Когда в нём искали такие видео из Гонконга, в поисковике доминировали всё те же невинные, развлекательные видео.

Издание пишет о беспокойстве исследователей о том, что приложение пробуждает в США цензуру в стиле Китая.

Когда одна девочка-подросток из США выложила видео, в котором осуждает массовые задержания мусульман в Китае, её профиль был заблокирован.

На фоне скандалов с TikTok, а также в целом плохих отношений с Китаем, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что рассматривает возможность блокировать приложение. Ранее его запретили использовать на устройствах, принадлежащих армии США. TikTok уже заблокировала Индия - ещё одна страна, у которой недружественные отношения с Китаем.

В безопасности ли данные пользователей?