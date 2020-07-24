Восемь деталей в образе женщины, на которые мужчины всегда обратят внимание

Открытые плечи

По мнению специалистов, оголенные плечи обязательно должны свести мужчину с ума. Они придают девушке особый шарм, женственность и легкость. Не забывайте дополнять свой гардероб платьями и блузами на одно плечо или с полностью открытыми плечами.

Оголенная спина

Стилисты считают, что наряд с оголенной спиной чрезвычайно сексуален. Невероятно эффектно смотрится закрытое платье в пол с открытой спиной. Эта деталь придает женскому образу некую хрупкость и беззащитность.

Руки

На первый взгляд кажется, что мужчины не обращают внимание на маникюр, но вот и нет. Важно не только не забывать увлажнять руки, но и иметь изящные украшения, которые дополнят ваш образ. Однако нельзя и перебарщивать.

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Наряд к месту

В желании выглядеть красиво не стоит забывать, что наряд всегда должен быть уместным. Не стоит надевать шпильки или вечернее платье, если вас пригласили на спортивное мероприятие или пикник. Мужчина может почувствовать себя неловко или неправильно вас поймет.

Украшения

Во всем следует соблюдать меру. Можно надеть на себя все самое дорогое, что у вас есть, но это не всегда оправданно. Чрезмерное количество украшений может создать нелепый образ и говорить об отсутствии вкуса. Мужчину это может отпугнуть.

Облегающие силуэты

Определенно, это неимоверно привлекает мужчин. В наряде высокого качества даже полная девушка будет смотреться привлекательно. Главное при выборе одежды - это подчеркнуть достоинства вашей фигуры. Очень важно, чтобы нижнее белье при этом было подходящим.

Декольте

Глубокое декольте и V-образный вырез на шелковой блузе всегда смотрятся эффектно, но при условии, что все остальные части тела прикрыты. Вещи преимущественно должны быть сдержанными, чтобы декольте создавало изюминку. Главное - избежать вульгарности.

ФОТО: pixabay.com