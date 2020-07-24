Пт, 24.07.2020
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Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции после падения с 12-метровой высоты

Михаил Казаков

ФОТО: Скриншот с видео

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", недавно упал с большой высоты и получил серьезные травмы ног. Изданию StarHit.ru молодой человек рассказал о том, какое лечение он перенес. 

Известно, что 32-летний Михаил до сих пор испытывает страшные боли. Молодого человека прооперировали, но он старается сохранять оптимизм. 

"Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше", - пошутил он. 

Актер объяснил, что операция прошла успешно и ему вставили в ноги несколько пластин. Теперь остается только поправляться. 

"У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей", - заметил Михаил.

Медики говорят Казакову, что лечение проходит хорошо, и дают положительные прогнозы. Тот страшный день он не хочет вспоминать. Его родные до сих пор в шоке. 

Ранее порталу Wday.ru актер рассказал, что же с ним случилось. Оказалось, что всему виной несчастный случай - Михаил упал с 12-метровой высоты. 

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. Позже актер был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны. 

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