Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции после падения с 12-метровой высоты

Известно, что 32-летний Михаил до сих пор испытывает страшные боли. Молодого человека прооперировали, но он старается сохранять оптимизм.

"Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше", - пошутил он.

Актер объяснил, что операция прошла успешно и ему вставили в ноги несколько пластин. Теперь остается только поправляться.

"У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей", - заметил Михаил.

Медики говорят Казакову, что лечение проходит хорошо, и дают положительные прогнозы. Тот страшный день он не хочет вспоминать. Его родные до сих пор в шоке.

Ранее порталу Wday.ru актер рассказал, что же с ним случилось. Оказалось, что всему виной несчастный случай - Михаил упал с 12-метровой высоты.

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. Позже актер был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны.