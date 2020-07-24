Вот признайтесь, вы еще дезинфицируете руки? Мы тут заметили, что магазины начали сбывать невостребованные антисептики по бешенным акциям. Если в начале пандемии, заветный пузырек дурнопахнущей жижи находился в одной ценовой категории с лучшими из коньячков, то теперь он снова Гектор.

Да простит нас Грета Тунберг, но есть одна штука, за которую мы безумно благодарны пандемии – теперь каждая булочка в Римчике и Максиме упакована в отдельный пакетик.

Ну разве не сказка? Во-первых, не нужно мучаться с этими щипцами, пытаясь отделить слипшееся варение. Во-вторых, можешь быть уверен, что никакая тетя Марина на твою булочку не дышала... хотя теперь никак не отковырять сыр от соседней сырной булки и не положить его себе.

Видели, что уже размотали пешеходные кнопки на светофорах? Несколько месяцев они стояли замотанные в пленку, чтобы минимизировать вероятность передачи вируса. Во-первых, те, кому очень надо всё равно жали, а во-вторых, мы упустили возможность создания рабочих мест и возрождения профессии швейцара.

Представьте, подходите к пешеходному переходу, а там швейцар "Вам какой? – Один зеленый, пожалуйста. – Прекрасный выбор!".

Хотя кому-то может повезти чуть меньше, тогда у светофора будет стоять не милый мальчик, а вахтерша Людмила с чайником, сканвордом и от природы недовольным лицом.

На этой неделе забавная новость пришла с севера – Финляндия первой в мире разработала и опубликовала набор из 56 национальных эмодзи. В коллекции представлены смайлы: финская любовь, сауна, надёжный друг, а также эмодзи "счастье", описываемое как "ощущение от победы над прекрасной страной-соседом Швецией в чем угодно".

Интересно, а какие смайлы были бы у Латвии?

"Предвкушение удачного дня" - радостный инспектор дорожной полиции выходит на смену утром после Лиго.

Или, например: "Вера в светлое будущее" - когда светлое пиво успевает охладиться в холодосе всего за 15 мин. А может и "Нет, не одно и то же" - житель Латвии за границей пытается объяснить, что Литва и Латвия - это разные страны.

Ну, а у нас, отдела маркетинга и Мишленовских звезд Balticom, на этой неделе в кабинете пахло суши. Дело в том, что, когда наши менеджеры перевыполняют план продаж – руководство кормит их вкусняшками. Причем здесь мы, спросите вы? Ну как же! Кому же еще можно было доверить эти вкусняшки заказывать и раскладывать!? Кто еще знает все гастрономические лазейки и трюки!? Не переживайте, продавцам тоже иногда немного остается.

А какой эмодзи придумали бы вы?

*Яркий обзор событий недели представляет отдела маркетинга и Мишленовских звезд Balticom. Хотите высказаться? Пишите!