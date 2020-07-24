За космическую сумму продается машина мечты всех фанатов ралли

Этот автомобиль, проехавший за свою жизнь всего 436 километров, сейчас выставил на продажу британский торговец Appreciating Classics. Subaru выпустила эту модификацию Impreza в 1998 году в честь третьей победы бренда в чемпионате мира по ралли (в 1995, 1996 и 1997 годах).

Subaru Impreza 22B STI ФОТО: www.appreciating-classics.com

Выставленный Appreciating Classics в виртуальный зал для экспозиции 22B STI может быть наилучшим сохранившемся до наших дней экземпляров. Это подтверждает описание автомобиля, в котором сказано, что салон как новый, в нем даже оригинальная пленка на задних сиденьях, чтобы они не запачкались. У модели присутствуют и оригинальные диски золотистого цвета.

Subaru Impreza 22B STI ФОТО: www.appreciating-classics.com

Автомобиль попал в Великобританию в 1998 году и с тех пор был собственностью одной семьи. Иногда на нем выезжали, однако большую часть времени он стоял в гараже, где иногда заводился. Перед продажей было проведено полное его обслуживание, в том числе смена ремней ГРМ, водяного насоса, всех жидкостей и фильтров.

Subaru Impreza 22B STI ФОТО: www.appreciating-classics.com

Автомобиль, вышедший с завода с порядковым номером, оборудован оригинальным четырехцилиндровым турбодвигателем объемом 2,2 литра. Так как машина весит всего 1,3 тонны, а мощность составляет 280 лошадиных сил, а обороты достигают 363 Нм при 3200 оборотах в минуту, двухдверной Impreza нужно всего 4,2 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/час. Максимальная скорость машины составляет 238 км/час.

Subaru Impreza 22B STI ФОТО: www.appreciating-classics.com

Если говорить о цене, то она почти астрономическая, так как соответствует цене десяти новых Subaru. Она составляет 295 000 фунтов или более 323 тысяч евро. Даже такие современные суперкары как McLaren 720S, Porsche GT2 RS и Lamborghini Huracan Performante стоят куда меньше, указывает немецкий AutoBild.

Subaru Impreza 22B STI ФОТО: www.appreciating-classics.com