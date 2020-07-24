Сб, 25.07.2020
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Из-за технического сбоя был эвакуирован торговый центр Alfa

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В результате технического сбоя вечером в пятницу были эвакуированы посетители торгового центра Alfa, которым вскоре разрешили вернуться в магазин, сообщает агентство LETA.

Как указала представитель торгового центра Илзе Айзсила, система оповещения сработала автоматически, проверки повреждений не констатировали, поэтому эвакуация была отменена. Безопасность посетителей и сотрудников под угрозой не была.

Пожарно-спасательная служба в Twitter также сообщила, что на объекте сработала автоматическая система пожаробезопасности, но возгорания констатировано не было.

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