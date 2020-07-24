Из-за технического сбоя был эвакуирован торговый центр Alfa

Как указала представитель торгового центра Илзе Айзсила, система оповещения сработала автоматически, проверки повреждений не констатировали, поэтому эвакуация была отменена. Безопасность посетителей и сотрудников под угрозой не была.

Пожарно-спасательная служба в Twitter также сообщила, что на объекте сработала автоматическая система пожаробезопасности, но возгорания констатировано не было.