Из-за технического сбоя был эвакуирован торговый центр Alfa

В результате технического сбоя вечером в пятницу были эвакуированы посетители торгового центра Alfa, которым вскоре разрешили вернуться в магазин, сообщает агентство LETA.
Как указала представитель торгового центра Илзе Айзсила, система оповещения сработала автоматически, проверки повреждений не констатировали, поэтому эвакуация была отменена. Безопасность посетителей и сотрудников под угрозой не была.
Пожарно-спасательная служба в Twitter также сообщила, что на объекте сработала автоматическая система пожаробезопасности, но возгорания констатировано не было.
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