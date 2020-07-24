На Маскачке к усмирению потенциального самоубийцы привлекли спецотряд Omega

В 11 часов житель Маскачки Сергей стал свидетелем сумасшествия своего 34-летнего соседа. Тот, похоже, поссорился со своей любимой и не мог справиться с болью в сердце, поэтому выражал чувства самыми разными способами.

"Сначала они несли холодильник, его жене, как я понял. Затем он вертелся, кричал, сидел в цветах. После этого стал танцевать, карабкаться на машины, сказал, что умирает, что нужно звать полицию. И так мы его ловили, пока он не забежал в подъезд", - рассказал Сергей.

Когда приехала полиция, мужчина продолжил учинять беспорядки и начал бегство от стражей порядка. Началось преследование, но поймать нарушителя спокойствия не удалось.

"И после этого он уселся на люк, не пускал их наверх, так как его тетя там живет. После этого он залез на крышу и побежал, там труба немного снесена. Он прощался со всеми - с женой, матерью, отцом", - рассказал свидетель происшествия.

Угрозы самоубийства изменили ситуацию и в спасательную миссию пришлось вступать пожарным и бойцам спецотряда Omega. С мужчиной провели переговоры, но Сергей утверждает, что привести мужчину в чувство было тяжело, так как он употреблял опьяняющие вещества.

В конце концов мужчину удалось уговорить сотрудничать и его доставили в безопасность с помощью подъемника. После этого бойцы спецотряда нарушителя спокойствия схватили и передали медикам. Возможно, жителя улицы Зилупес увезли в психиатрическую клинику, чтобы провести проверку его эмоционального здоровья.

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