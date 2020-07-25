Конфликт Азербайджана и Армении: как страны обвиняют друг друга

Июльские столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией продолжаются, и ситуация в регионе остается напряженной. С 12 июля в течение трех дней между армиями двух стран шли массивные перестрелки с применением тяжелой военной техники, в результате которых погибли 17 человек, включая мирных жителей. Последняя вспышка была зафиксирована 22 июля. Обе стороны выдвигают тяжкие обвинения в адрес друг друга. DW приводит позиции представителей обеих стран.

Как объясняют причины эскалации в Баку и Ереване

Представители Армении считают, что обострение началось после того, как внедорожник азербайджанских пограничников в воскресенье, 12 июля, заехал в зону контроля армянских военных. Армянская сторона утверждает, что была вынуждена защищать территорию от вторгшегося автомобиля. В Баку замечают, что граница до сих пор не делимитирована, никакого вторжения не было, а все произошедшее является "провокацией" со стороны Еревана.

В Ереване произошедшее называют "агрессией против суверенной территории страны-члена ООН, ОБСЕ и Совета Европы" и "непростительной ошибкой", как заявила DW депутат Национального Собрания Армении, член постоянной комиссии по внешней политике Ануш Беглоян. В Баку обвинения в агрессии категорически отвергают. "Любые военные операции на границе противоречат нашим интересам", - заявил в интервью DW помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Инфографика с двумя объектами критической инфраструктуры стран - Мецаморской АЭС и Мингечевирским водохранилищем ФОТО: DW

В Баку объяснение инциденту находят в том, что Армения, как говорит Гаджиев, "надеялась создать новый очаг" конфликта, чтобы "отвлечь от сути армяно-азербайджанского конфликта, вызванного оккупацией Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана". Ереван, по его мнению, пытается добиться превосходства за счет "втягивания третьей стороны в конфликт", имея в виду Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Армении выгоднее перемещать конфликт вдоль границы, чем вдоль бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Потому как Армения надеется, что сможет вовлечь ОДКБ в конфликт, в случае если вооруженный конфликт будет на армяно-азербайджанской границе", - предположил и азербайджанский политолог Араз Асланлы, руководитель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований. Этот план, уверены в Баку, провалился. "В ОДКБ никто не захотел быть вовлечен", - заявил DW Фархад Мамедов, политолог и глава консалтинговой компании Strategic Consultancy Group.