Конфликт Азербайджана и Армении: как страны обвиняют друг друга

На армяно-азербайджанской границе напряженность сохраняется. Эскалация затормозила мирное урегулирование, список взаимных претензий растет. DW выслушала представителей обеих стран.
Июльские столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией продолжаются, и ситуация в регионе остается напряженной. С 12 июля в течение трех дней между армиями двух стран шли массивные перестрелки с применением тяжелой военной техники, в результате которых погибли 17 человек, включая мирных жителей. Последняя вспышка была зафиксирована 22 июля. Обе стороны выдвигают тяжкие обвинения в адрес друг друга. DW приводит позиции представителей обеих стран.
Как объясняют причины эскалации в Баку и Ереване
Представители Армении считают, что обострение началось после того, как внедорожник азербайджанских пограничников в воскресенье, 12 июля, заехал в зону контроля армянских военных. Армянская сторона утверждает, что была вынуждена защищать территорию от вторгшегося автомобиля. В Баку замечают, что граница до сих пор не делимитирована, никакого вторжения не было, а все произошедшее является "провокацией" со стороны Еревана.
В Ереване произошедшее называют "агрессией против суверенной территории страны-члена ООН, ОБСЕ и Совета Европы" и "непростительной ошибкой", как заявила DW депутат Национального Собрания Армении, член постоянной комиссии по внешней политике Ануш Беглоян. В Баку обвинения в агрессии категорически отвергают. "Любые военные операции на границе противоречат нашим интересам", - заявил в интервью DW помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
В Баку объяснение инциденту находят в том, что Армения, как говорит Гаджиев, "надеялась создать новый очаг" конфликта, чтобы "отвлечь от сути армяно-азербайджанского конфликта, вызванного оккупацией Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана". Ереван, по его мнению, пытается добиться превосходства за счет "втягивания третьей стороны в конфликт", имея в виду Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Армении выгоднее перемещать конфликт вдоль границы, чем вдоль бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Потому как Армения надеется, что сможет вовлечь ОДКБ в конфликт, в случае если вооруженный конфликт будет на армяно-азербайджанской границе", - предположил и азербайджанский политолог Араз Асланлы, руководитель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований. Этот план, уверены в Баку, провалился. "В ОДКБ никто не захотел быть вовлечен", - заявил DW Фархад Мамедов, политолог и глава консалтинговой компании Strategic Consultancy Group.
В свою очередь в Армении говорят, что пограничный июльский инцидент продемонстрировал, что Баку претендует не только на Нагорный Карабах, но и на собственно Армению. "Объяснение этих действий нужно искать не только в антиармянской риторике президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и в конкретных территориальных притязаниях, включая претензии и на столицу Армении, Ереван", - уверена Ануш Беглоян. Руководство Азербайджана, по утверждению армянского эксперта по региональным проблемам Манвела Гумашяна, "никогда не скрывало, что имеет виды не только на Нагорный Карабах, но и на всю Армению, включая ее столицу". Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, в частности о том, что "Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю".
Главные помехи мирному процессу между Арменией и Азербайджаном
Июльские перестрелки на армяно-азербайджанской границе, по общему признанию, оказали негативное влияние на переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он застопорился задолго до июльской эскалации: саммиты международных посредников - Минской группы ОБСЕ с участием глав Армении и Азербайджана - не проходили с 2017 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на днях, что Ереван "продолжит сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования конфликта", однако армянское руководство настаивает на условии включения в переговорный процесс властей Нагорного Карабаха. "Судьба народа Арцаха (республики Нагорный Карабах - Ред.) не может быть определена без участия народа Арцаха", - заявила DW пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Представитель Еревана напомнила, что ранее карабахские власти принимали участие в переговорах, и добавила, что их участие "исходит из сути переговоров и мирного процесса".
Азербайджан категорически не принимает данное условие. "Мы не можем пригласить Карабах за стол переговоров, потому что это отбросит мирный процесс на четверть века назад", - говорит политконсультант Фархад Мамедов, имея в виду Соглашение о бессрочном прекращении огня от 1994 года, которое подписали представители Армении, Азербайджана и представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. В Баку уверены, что условия Еревана - это злоупотребление мирными переговорами вместо "обсуждения корня проблем: возвращения территорий, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", как сказал в интервью DW Хикмет Гаджиев.
Ключевым барьером для успешного окончания переговоров Баку считает то обстоятельство, что армянская сторона "воспринимает Нагорный Карабах как ту же Армению", сказал Мамедов. "Последний гвоздь в гроб переговоров вбил сам премьер Армении, сказав, что Нагорный Карабах - это Армения. Это открытая аннексия территории Азербайджана", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
В Баку уверены, что Ереван торпедирует мирный процесс и поддерживает его с одной целью - не идти на уступки властям Азербайджана. Гаджиев назвал позицию Армении лицемерной: "С одной стороны, они говорят о мире, но действиями показывают, что не заинтересованы в переговорах". Возмущение в Азербайджане вызвали, в частности, сообщения о строительстве новой дороги между Арменией и Нагорным Карабахом.
В Ереване позицию Баку называют "максималистской". "В понимании азербайджанской стороны мирный процесс должен "обслуживать" исключительно их интересы. И так как этого не происходит, азербайджанская сторона выражает свое недовольство переговорным процессом и работой сопредседателей Минской группы", - сказала Анна Нагдалян.
Угрозы сторон на фоне эскалации
В Азербайджане не скрывают разочарования процессом урегулирования конфликта. "Ни одна страна не станет терпеть 30 лет оккупации и миллион беженцев", - сказал помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев. Комментируя недавние высказывания Ильхама Алиева, в которых президент Азербайджана обозначил возможность войны между странами, Гаджиев подтвердил, что "есть высокая вероятность" возобновления открытой войны между странами.
"Подход Азербайджана к этому вопросу по сути таков: мы придерживаемся мирного пути. Но конец этого пути должен быть виден, этот путь должен дать результат. В противном случае военное противостояние будет неизбежным", - формулирует позицию официального Баку политолог Араз Асланлы.
После июльской эскалации публично стали обсуждаться возможности военных атак по объектам критической инфраструктуры обеих стран. Угрозу военного удара по армянской АЭС Мецамор озвучил, в частности, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. В ответ премьер-министр Армении Пашинян сказал, что данное заявление "должно стать предметом серьезного международного расследования, поскольку оно демонстрирует сущность Азербайджана как террористического государства". В парламенте Армении отказались комментировать "самоубийственные заявления неадекватных людей", как сказала депутат Ануш Беглоян.
Однако помощник президента Азербайджана подчеркнул в разговоре с DW, что заявление о возможности удара по Мецаморской АЭС "ни в коем случае не отражает официальной позиции Азербайджана и было личным мнением" одного из офицеров. "Это армянская сторона привыкла угрожать ударами по критической инфраструктуре, используя ракеты "Искандер", - добавил Гаджиев.
В Армении, в свою очередь, официально также категорически отрицают возможность ударов по гражданской инфраструктуре соседней страны. Среди потенциальных целей в самом Азербайджане эксперты называют дамбу Мингечевирского водохранилища (см. инфографику), а также трубы различных крупных нефте- и газопроводов, проходящих по азербайджанской территории, например, "Баку-Тбилиси-Джейхан", TAP и TANAP.
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