Пентагон пообещал раскрыть данные об НЛО

Исследователи обещали "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО и информировать общественность о своих выводах после разрешения разведки.

По данным издания, группа была создана в 2017 году. Ранее реализовывался проект "Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли", который официально завершили в 2012 году. Однако программа продолжала выполняться и после закрытия. Министерство обороны подтвердило это.

Сотрудник программы Эрик Дэвис, работавший в ней с 2007 года, отметил, что в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это могло свидетельствовать об их внеземном происхождении.

В Минобороны прошел специальный брифинг по поиску транспортных средств, сделанных не на Земле.

Напомним, 28 апреля этого года Пентагон опубликовал три видео, на которых видно, как пилоты военно-морского флота США вступили в контакт с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Все эти видео попали в открытый доступ, хотя ВМС США не давали на это добро.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - гласило сообщение Пентагона.

На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты, непохожие ни на какие-либо другие.

Видео: Пентагон опубликовал видео неопознанных объектов