Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

Мера пресечения 33-летнему мужчине избрана на 30 суток.

При вынесении решения суд учел, что он не имеет на территории РФ постоянного места жительства, и, желая избежать предполагаемого наказания, может скрыться, отмечается в пресс-релизе.

По версии органов дознания, вечером 20 июля швед пересек вплавь по реке Нарва границу Эстонии и РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("незаконное пересечение границы РФ"). Максимальная санкция за совершение такого преступления предполагает лишение свободы на срок до двух лет.