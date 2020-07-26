Пн, 27.07.2020
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Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

Река Нарва.

ФОТО: Teet Malsroos

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы, сообщила в воскресенье пресс-служба судов Ленинградской области РФ, пишет Rus.Postimees.

Мера пресечения 33-летнему мужчине избрана на 30 суток.

При вынесении решения суд учел, что он не имеет на территории РФ постоянного места жительства, и, желая избежать предполагаемого наказания, может скрыться, отмечается в пресс-релизе.

По версии органов дознания, вечером 20 июля швед пересек вплавь по реке Нарва границу Эстонии и РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("незаконное пересечение границы РФ"). Максимальная санкция за совершение такого преступления предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

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