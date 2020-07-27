Пн, 27.07.2020
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  • Из-за ремонта три месяца будет ограничено движение на ул. Бруниниеку. Там появятся велодорожка

Из-за ремонта три месяца будет ограничено движение на ул. Бруниниеку. Там появятся велодорожка

Улица Бруниниеку

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 27 июля, планируется начать работы по ремонту проезжей части и тротуаров на ул. Бруниниеку, сообщили агентству LЕТА в департаменте сообщения Рижской думы.

На ул. Бруниниеку и Спорта будет полностью заменено покрытие проезжей части и тротуаров, появится велодорожка, будут установлены держатели для велосипедов, устроены зоны отдыха с клумбами и скамейками.

С 24 июля по 21 октября в Риге будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Валмиерас до ул. Валдемара.

Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на этом участке улицы, к месту жительства или работы.

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