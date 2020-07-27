Пн, 27.07.2020
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Вьетнам: во время встречи выпускников в автокатастрофе погибли по меньшей мере 13 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама. Об этом сообщает портал tuoitre.vn.

По данным издания, транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе в этот момент находились не менее 39 человек, они направлялись на встречу выпускников.

В результате погибли 13 человек, десятки пострадавших были госпитализированы.

Причины аварии пока не уточняются.

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