Вьетнам: во время встречи выпускников в автокатастрофе погибли по меньшей мере 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама. Об этом сообщает портал tuoitre.vn.
По данным издания, транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе в этот момент находились не менее 39 человек, они направлялись на встречу выпускников.
В результате погибли 13 человек, десятки пострадавших были госпитализированы.
Причины аварии пока не уточняются.
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