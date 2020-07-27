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"Я отдала свою жизнь этой семье": опубликован первый отрывок из биографии Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Издание Tatler.ru опубликовало некоторые фрагменты из книги о жизни герцога и герцогини Сассекских Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ("В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи"). Известно, что она должна поступить в продажу 11 августа. 

Напомним, что эта биография считается неофициальной, известно, что герцог и герцогиня Сассекские активно сотрудничали с авторами Омидом Скоби и Кэролин Дюран и, по сути, одобрили ее содержание.

Уже в первом доступном фрагменте авторы утверждают, что Меган и Гарри всегда "занимали задние места" в королевской семье, в то время как Уильям и Кейт получали "все лучшее", цитирует The Times портал Tatler.ru.

В книге приводятся и слова подруги Маркл, которая утверждает, что герцогиня Сассекская заявила, что отдала "всю свою жизнь этой семье", но в итоге ей пришлось уйти.

Также в книге есть и упоминания о скандалах в отношениях Гарри с Уильямом.

Авторы книги заверяют читателей, что все стало кардинально меняться после того, как Гарри объявил о помолвке с Меган.

Упоминается, что меньше всего этого союза хотели Кейт и Уильям.

Любопытно, что популярность Гарри и Меган значительно выросла. К примеру, с ноября 2017 года по январь 2020-го поисковые запросы о герцогах Сассекских увеличились на 83%.

Напомним, 31 марта 2020 года Меган Маркл и принц Гарри официально перестали выполнять обязанности членов британской королевской семьи.

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