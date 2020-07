"Я отдала свою жизнь этой семье": опубликован первый отрывок из биографии Меган Маркл и принца Гарри

Издание Tatler.ru опубликовало некоторые фрагменты из книги о жизни герцога и герцогини Сассекских Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family ("В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи"). Известно, что она должна поступить в продажу 11 августа.